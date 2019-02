A Palermo tutti pazzi per le farfalle. Enorme successo per la Casa delle Farfalle allocata all’interno di Palazzo Riso

Palermo – Tutti pazzi per le farfalle. Un successo oltre ogni aspettativa per il primo fine settimana della Casa delle Farfalle a Palermo. In migliaia, tra grandi e piccini, accorsi da ogni parte della Sicilia per immergersi nel paradiso terrestre della casa con le sue affascinanti creature.

Inaugurata giovedì 14 febbraio, la struttura realizzata nel giardino di Palazzo Riso, sede del Museo d’arte contemporanea e moderna della Sicilia (corso Vittorio Emanuele, 365), ha registrato grande affluenza nel suo primo fine settimana di apertura. Una primavera più che anticipata nel capoluogo siciliano che si colorerà fino a metà giugno delle stupefacenti sfumature di centinaia di farfalle, tra cui specie davvero particolari, tra cui le “Papilionidae”, famiglia di farfalle spesso grandi e colorate. Ci sono anche insetti rari e caratteristici. Sfiorati dal tocco magico delle farfalle in volo, i grandi tornano bambini, mentre i più piccoli rimangono a bocca aperta come nella più bella delle favole. Un successo straordinario, come anticipato anche dalle tantissime prenotazioni da parte delle scolaresche e di gruppi che ogni giorno, fino a metà giugno, visiteranno la casa. E sorpresa nella sorpresa per i visitatori, in occasione della Casa delle farfalle, è possibile ammirare una piccola esposizione delle importanti collezioni zoologiche normalmente custodite presso il Museo di Palazzo d’Aumale di Terrasini che, durante il periodo di svolgimento della Casa, sono state trasferite a Palazzo Riso. Si tratta della collezione entomologica generale, la più grande per il numero di esemplari conservati, che comprende sei raccolte, realizzate da altrettanti collezionisti, più di 1.200 scatole con oltre 200.000 esemplari, appartenenti a circa 5.000 specie differenti tra variopinte farfalle e falene, grilli e mantidi, api e libellule, cimici e coccinelle e tanti altri insetti espressione della biodiversità europea, africana e dell’America meridionale. E ancora parte della collezione entomologica del Principe Raniero Alliata di Pietratagliata, costituita da quasi 450 scatole, unica nel suo genere in tutto il mondo per modalità di esposizione poiché ogni oggetto ha una sua collocazione rispondente a specifiche regole tassonomiche e scientifiche o inserita in modelli di variabilità intraspecifica. Grande soddisfazione da parte della direttrice del Polo Museale Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea Valeria Patrizia Li Vigni e dell’ideatore del progetto di Casa Farfalle Palermo, Enzo Scarso di BuattaLab. Tantissime le iniziative in programma, come i laboratori didattici per bambini e ragazzi che permetteranno di vivere la casa anche attraverso il gioco e l’apprendimento.

La Casa delle Farfalle resterà fruibile fino al 14 giugno. web www.lacasadellefarfalle.com

INFO:

prenotazioni scuole e gruppi di Palermo città 392.7691183

scuole e gruppi di Palermo provincia 392.9010349

– per tutte le altre scuole è possibile contattare entrambi i numeri

Fino a metà giugno allestita anche una speciale mostra entomologica con le collezioni dei gattopardi.

