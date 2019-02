Oggi il Consiglio Comunale, con 18 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti, ha dato il via libera definitivo al Piano Particolareggiato in zona D2 denominato “via Trabucco”

Palermo: Con l’approvazione dell’emendamento che ho sottoscritto – dice il Consigliere Comunale Massimo Giaconia, del gruppo Palermo 2022- con il quale si da mandato all’Amministrazione Comunale, nella predisposizione del piano triennale 2019-2021, di inserire nell’elenco annuale 2019

il prolungamento di via Roentgen e con l’approvazione di due ordini del giorno, di cui uno proposto da me e sottoscritto da tanti consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, con il quale si impegna il Sindaco a far sì che la realizzazione delle opere di prolungamento di via Roentgen avvengano contestualmente all’attuazione del piano particolareggiato, ho di fatto raggiunto il mio obiettivo che era sostanzialmente quello di accendere i riflettori dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale sull’importanza che ha per la viabilità e la vivibilità del quartiere Cruillas il prolungamento della via Roentgen soprattutto alla luce dei prossimi insediamenti produttivi previsti nell’area interessata dal piano particolareggiato.

Un obiettivo che perseguo dal 2014 nella consiliatura in cui ero Vicepresidente della VI Circoscrizione – continua Giaconia-. All’ora io ed il Consigliere della VI Circoscrizione Roberto Li Muli, facemmo approvare dal Consiglio circoscrizionale una mozione supportata da una petizione sottoscritta da migliaia di cittadini, che prevedeva proprio il prolungamento della via Roentgen. Per poi continuare da Consigliere Comunale, con la presentazione di un’interrogazione, nonché durante il dibattito in aula consiliare proprio in occasione della trattazione della proposta di deliberazione contenente il piano particolareggiato, dove ho fatto in modo di far rilevare all’aula l’imprescindibilitá della realizzazione questa importante opera considerato che, gli insediamenti produttivi contribuiranno in modo significativo ad aumentare la circolazione dei mezzi privati appesantendo ancor di più il sistema di mobilità della zona già di suo molto precario.

Nonostante ciò – conclude Giaconia – pur avendo votato favorevolmente l’emendamento e gli OdG, ho espresso il mio voto di astensione alla proposta di deliberazione, poiché permangono diverse ed importanti criticità nel Piano Particolareggiato, soprattutto per le numerose deroghe al Piano Regolatore concesse che non trovano le adeguate misure compensative in termini di opere di urbanizzazione, infatti quelle previste ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1444/68, buona parte di essi (parcheggi – spazi verdi – 2 strade) sono prevalentemente a servizio delle attività produttive e meno per la collettività.

Massimo Giaconia

Com. Stam.