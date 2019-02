L’educazione per immagini: il concorso Etic Art giovedì 21 febbraio presso l’Istituto Regina Margherita di Palermo

L’educazione per immagini: il concorso Etic Art – organizzato dall’associazione Marco Sacchi – si chiuderà giovedì 21 febbraio presso l’Istituto Regina Margherita Sarà proiettato anche il docufilm “I limiti non esistono”, realizzato dalla Direzione Comunicazione Rai in collaborazione con il Comitato Paralimpico, scritto e diretto da Maria Francesca Pinto. Sarà presente la campionessa palermitana paralimpica di scherma Marcella Li Brizzi

Palermo, 19/02/2019) – EticArt 2018/2019, la cui tappa conclusiva si terrà Giovedì 21/2/2018 alle ORE 9,30 presso l’Istituto Regina Margherita (piazzetta SS.SALVATORE, Palermo ) mette al centro l’etica dell’immagine artistica ed il suo valore sociale

“Al concorso hanno preso parte con entusiasmo più di un centinaio di ragazzi – spiega Rosalba Muratori, presidente della associazione Marco Sacchi – che in gruppo o individualmente hanno proposto video, fotografie e composizioni artistiche di grande qualità. Abbiamo riscontrato un approccio ‘etico’ in tutti i lavori, con una impostazione generale ispirata a valori come solidarietà, condivisione, inclusione sociale, sotto il denominatore comune della oggettività nella comunicazione. Il messaggio che abbiamo raccolto e che lanciamo è che l’espressione artistica si può felicemente coniugare alla correttezza dell’informazione.”

Il concorso estende il suo campo di azione a tutte le forme di immagine artistica e punta ad utilizzare l’immagine come strumento di messaggio etico, che trasmetta alle nuove generazioni la cultura del messaggio visivo come insegnamento ed esempio sociale partendo proprio dalle scuole. Hanno preso parte all’iniziativa i ragazzi dell’ Istituto Magistrale Statale Regina Margherita e del liceo Artistico Statale “Catalano”.

Per l’occasione sarà proiettato il docufilm “I limiti non esistono”, realizzato dalla Direzione Comunicazione Rai, in collaborazione con il Comitato Paralimpico. Scritto e diretto da Maria Francesca Pinto, contiene immagini e testimonianze inedite di un mondo fatto di storie e di persone che condividono, sì, la disabilità, ma anche una grande e profonda certezza, quella che “nella vita non conta ciò che non si è e ciò che non si ha, ma conta ciò che si è e ciò che si è capaci di fare”.

Programma

Giovedì 21/2/2018 ORE 9,30 – presso l’ Istituto Magistrale Statale Regina Margherita, piazzetta SS.SALVATORE Palermo

Ore 9,30 Saluti istituzionali

Ore 9,45 Apertura dei lavori e presentazione del progetto EticArt

Ore 10,00 Proiezione del video “I limiti non esistono” di Francesca Maria Pinto. Il docufilm è realizzato dalla Direzione Comunicazione Rai, in collaborazione con il Comitato Paralimpico.

Ore 10,30 Incontro dibattito sull’etica nell’immagine artistica ed il suo valore sociale

Parteciperanno: Pia Blandano, Giovanna Marano, Giuseppe Gigliorosso, Rosalba De Caro,Rosaria Cascio, Salvatore Messina, Edoardo Albeggiani, Marcella Li Brizzi, Fabrizio Costagliola, Rosalba Muratori

Ore 11.30 presentazione e premiazione degli elaborati dei partecipanti al Progetto EticArt

L’associazione Marco Sacchi

Nasce in memoria del cineoperatore RAI Marco Sacchi noto per avere ripreso per primo le immagini della strage di Capaci, il 23 maggio del 1992. Aveva lavorato in RAI dal 1982 e durante gli anni delle stragi, anni tremendi non solo per la Sicilia ma anche per tutta l’Italia , è riuscito con le sue riprese e le sue immagini, mai offensive , sempre incisive, puntuali ed emotive insieme a informare l’opinione pubblica su fatti gravi che mettevano a rischio la tenuta civile di un intero Paese.

https://www.facebook.com/associazionemarcosacchi/

Com. Stam.