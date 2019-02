Come diventare food blogger e guadagnare cucinando

Workshop gratuito insieme ad Alba Caponetto, autrice di “Come diventare Food blogger”. Due ore di consigli, racconti e suggerimenti pratici per tutti!

Venerdì 1 marzo, dalle 18 presso il Punto Flaccovio di via Garcia Lorca n. 5 – Palermo

L‘interesse crescente per il cibo e per la cucina ha portato gli chef stellati a prendere il posto degli attori Hollywoodiani! Centinaia di food blog nascono ogni giorno, ma soltanto pochi riescono ad emergere e monetizzare. Il food blogging è quindi un’opportunità, ma anche una sfida, che bisogna saper affrontare con gli strumenti giusti per trasformare la propria passione per la cucina in un’attività remunerativa.

Workshop gratuito insieme ad Alba Caponetto,autrice di “Come diventare Food blogger”, venerdì 1 marzo dalle 18 alle 20, presso il Punto Flaccovio di via Garcia Lorca n.5 a Palermo. Insieme all’autrice sarà presente Giorgio Turrisi, project manager e food lover. Due ore di consigli, racconti e suggerimenti pratici per tutti!

L’obiettivo di questo workshop è quello di guidare gli appassionati di cucina verso la creazione di un food blog di successo, per trasformare la propria attitudine culinaria in una professione e guadagnare cucinando.

Un corso ideale per:

– identificare le caratteristiche principali di un food blogger di successo;

– scoprire i contenuti che funzionano meglio;

– apprendere le principali tecniche per aumentare la visibilità del blog.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti: per prenotazioni clicca qui

Per maggiori informazioni clicca qui

Come diventare food blogger: tecniche e consigli per creare il tuo blog e guadagnare cucinando

Il libro porterà il lettore a focalizzare il proprio lavoro sulla impostazione della struttura, sui contenuti migliori da condividere, sulla importanza della strategia per ottenere lo sviluppo, la visibilità e la crescita del blog. E ancora spiega come individuare il giusto target, lo stile da usare per la comunicazione, le attività di monetizzazione da avviare e gli strumenti per l’analisi dei risultati.