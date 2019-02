Autonomia differenziata, Figuccia: “seccesionismo preoccupante, lo stato affronti questione meridionale”

“Le spinte che vanno nella direzione di una totale autonomia per le regione del Nord più ricche, fanno riemergere un antimeridionalismo preoccupante che, rischia di affossare ulteriormente le regioni del Sud già in sofferenza – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – le forze disgregatrici, infatti, oltre ad accentuare il divario presente nel Paese, mettono a repentaglio la credibilità dell’Italia come nazione di fronte all’Europa.

Dobbiamo opporci unitariamente come siciliani alla deriva secessionista del nord, contrapponenendo con altrettanta forza una spinta capace di dare risposte alle nostre rivendicazioni sicilianiste, chiedendo interventi immediati dello Stato che, non ha saputo, in più di 70 anni, affrontare la questione meridionale.

Continuerò la mia battaglia per fare riconoscere il principio di insularità nello Statuto della Regione Siciliana, in quanto ritengo prioritario poter liberare i siciliani dai soprusi e dalle discriminazioni subite in tutti questi anni.

Ora, più che mai, infatti, si avverte la necessità di riportare la Sicilia allo stesso livello delle regioni del Nord a meno che non si intenda che l’unità sia una mera parola. A quel punto risponderemo con la stessa determinazione.

Possiamo salvare il futuro dei nostri figli, solamente acquisendo la consapevolezza che, dobbiamo uscire collettivamente dalla crisi, sostenendo la nostra economia, puntando alla difesa dei prodotti e delle eccellenze del territorio e sulla valorizzazione del lavoro produttivo in ambito agricolo, pastorale e artigianale.

Solo noi Siciliani – conclude il parlamentare – possiamo cambiare le sorti del nostro destino, senza delegare a persone che vivono “altrove”, animate dal disinteresse, nel rischio di creare un abisso capace di generare un impoverimento, non solo materiale, ma anche umano e sociale”.

Com. Stam.