Fondo di Rotazione per la progettazione, approvato elenco, Cannata (FI): “Le somme saranno impiegate per progettare interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza”

Palermo: “Approvato l’elenco definitivo delle istanze di accesso ai benefici del “Fondo di Rotazione per la progettazione” relativo al decreto firmato lo scorso ottobre dall’assessore regionale alle Infrastrutture e della Mobilità Marco Falcone”.

Così, in una nota, la deputata all’Ars Rossana Cannata, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia. Più di 350mila euro – spiega Cannata – le risorse ammesse in favore del Libero Consorzio comunale di Siracusa, nonché 330.023,55 € per il Comune di Sortino”.

“Le somme – aggiunge la componente della Commissione Attività produttive- verranno impiegate per la copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione delle progettazioni di interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità stradale provinciale, sbloccando circa 3 milioni di euro di finanziamenti extra regionali, nonché di opere allocate nel Comune di Sortino, consentendo di porre rimedio alla carenza delle risorse umane e finanziarie a disposizione degli enti .

In particolare saranno finanziate le progettazioni relative alle strade provinciali SP10 Cassaro-Ferla-Buccheri (ricostruzione muri di contenimento e del corpo stradale) SP32 Carlentini-Pedagaggi (intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario) e la SP51 Nicola-Belludia, (intervento di demolizione e ricostruzione del ponte a partire dalla SP19 Noto-Pachino e ripristino della circolazione stradale nella piana di Noto). Infine, per il Comune di Sortino, 55.179,51 euro per la progettazione relativa alla realizzazione della nuova rete idrica nella zona sud-ovest del centro urbano; 179.995,00 euro per la progettazione di un nuovo edificio scolastico all’interno dell’I.C. “G.M. Columba” in via Risorgimento in sostituzione dell’edificio esistente e 92.889,04 relativamente alla progettazione della ristrutturazione dell’Acquedotto Grottavide”.

“Continua l’attenzione del governo Musumeci per le infrastrutture e opere – conclude la Vicepresidente dell’Antimafia – necessarie per la crescita e lo sviluppo della nostra Regione”.

Com. Stam.