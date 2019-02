Azzardo: per una svolta istituzionale a tutela della persona e del bene comune. Palermo, mercoledì 20 Febbraio 2019

Azzardo: per una svolta istituzionale a tutela della persona e del bene comune. È il titolo del Convegno che si terrà a Palermo, mercoledì 20 Febbraio 2019, presso il Seminario Arcivescovile Diocesano (Via Incoronazione n° 7), organizzato dalla Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II”, in collaborazione con la Fondazione Antiusura “Santi Mamiliano e Rosalia” di Palermo.

Si apriranno i lavori alle ore 9,00 con la celebrazione eucaristica nel Duomo di Palermo, presieduta da S.E. Mons. Corrado LOREFICE, Arcivescovo di Palermo, (Concelebranti i sacerdoti presenti) e una sosta significativa di preghiera sulla tomba del Beato Pino Puglisi. Alle ore 10,00, presso la Sala Convegni del Seminario Arcivescovile, interverranno in apertura per i saluti S.E. Mons. Corrado LOREFICE, Arcivescovo di Palermo, la Dott.ssa Antonella DE MIRO, Prefetto di Palermo, il Prof. Leoluca ORLANDO, Sindaco di Palermo, la Dott.ssa Annapaola PORZIO,Commissario straordinario del Governo per il coordinamento iniziative antiracket e antiusura, ilDott. Salvatore DI VITALE, Presidente del Tribunale di Palermo. La prima parte della Tavola Rotonda verterà sulla presenza dell’azzardo nelle Regioni dell’Italia Meridionale. Interverranno il Dott. Vittorio ALFISI, Presidente Fondazione Ss. Mamiliano e Rosalia › Sicilia; Padre Basilio GAVAZZENI, Presidente Fondazione Lucana Mons. Cavalla› Basilicata; il Dott. Francesco MARZANO, Presidente Fondazione San Matteo Apostolo ›Calabria; l’Avv. Amedeo SCARAMELLA, Presidente Fondazione San Giuseppe Moscati› Campania; il Dott. Ruggero RICCO, Segretario Generale Consulta Nazionale Antiusura › Puglia.

Nella seconda parte del convegno relazioneranno il Prof. Maurizio FIASCO – Sociologo, Consulente Consulta Nazionale Antiusura su “Azzardo: analisi dei dati e linee di una riforma a garanzia della persona, della società e dell’interesse pubblico”, la Dott.ssa Valeria CARELLA – Ricercatrice su “Regolamentare non è proibizionismo: disamina politiche territoriali”; la Dott.ssa Giovanna NOZZETTI – Giudice Terza Sezione Civile Tribunale di Palermo su “Azzardo e Costituzione. Discrimine tra compatibilità e antinomia”.

Le conclusioni saranno affidate al Dott. Luigi GAETTI – Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno e a Mons. Alberto D’URSO – Presidente della Consulta Nazionale Antiusura.

“L’azzardo è una delle principali cause di indebitamento delle famiglie italiane anche a usura, ha dichiarato Mons. Alberto D’Urso. Il suo consumo è ormai fuori controllo per stessa ammissione di alcuni esponenti delle istituzioni. Siamo difronte ad una deriva non solo economica, ma anche esistenziale. Ci sono persone che a causa dei debiti o per coprire le insolvenze da azzardo fanno gesti inconsulti a danno di se stessi, dei famigliari e dell’intera collettività. E’ un fenomeno tanto complesso che va contrastato sul piano della prevenzione, della legalità, della giustizia, dell’economia politica, della politica economica e della salute pubblica. Per questa ragione abbiamo deciso di invitare intorno ad unico tavolo esperti che si interfacciano con i fenomeni dell’azzardo e dell’usura. Dopo Palermo, seguiranno una Tavola Rotonda a Torino, il 9 aprile, per le Fondazioni dell’Italia settentrionale e una a Roma, il 10 aprile, per centro Italia”.

L’incontro sarà moderato dal Diac. Pino GRASSO-Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi Palermo.

