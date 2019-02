Premio comuni con il migliore incremento turistico

A Catania e Polizzi Generosa il riconoscimento come Comuni con il miglior incremento turistico. Il premio organizzato dal giornale online Cronache di Gusto, è dedicato alle eccellenze del gusto e dell’ospitalità. Il capoluogo etneo, in base ai dati forniti dall’assessorato regionale al Turismo, ha avuto l’incremento maggiore di arrivi di turisti in valore assoluto: +78.701, passando dai 378.384 del 2016 ai 457.085 del 2017.

Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, ha avuto il maggior incremento di arrivi di turisti in valore relativo: il 298 per cento, passando da 567 arrivi nel 2016 a 2.259 nel 2017. Si giunge a questo risultato attraverso l’analisi dei dati ufficiali diffusi dall’Istat, mettendo a confronto i dati del 2017 rispetto a quelli del 2016. I dati del 2018 saranno disponibili in primavera. Cronache di Gusto, dunque, durante la XII edizione del Best in Sicily, premierà i sindaci dei due Comuni.

nbsp;La cerimonia si terrà domenica 17 febbraio alle 17,30 al Teatro Massimo Bellini di Catania. Oltre ai premiati, saranno presenti ospiti prestigiosi come Oscar Farinetti, il patron di Eataly, che terrà una lezione sul sud Italia, come zona geografica in cui si può investire. Per gli accrediti stampa, i giornalisti possono scrivere a ufficiostampa@cronachedigusto.it indicando nome, cognome e testata di riferimento. Riceveranno una mail di conferma. Partners istituzionali l’assessorato siciliano al Turismo e l’ente lirico Teatro Massimo Bellini. Main sponsor: Unicredit, Unicredit Leasing, Coface e il consorzio Ricrea. Altri sponsor: Electrolux, Lagardère e il consorzio di tutela dell’Arancia Rossa Igp. Partner tecnici: Dagò Cibi Eccelsi, Mangiatorella, Fotograph, Sfrigola, Romano Palace Hotel, Visioni, Bemyguest, Dario Pistorio Catering.

Com. Stam.