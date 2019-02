Comune Palermo: Viabilità. Lunedì RAP apre il cantiere per ripristinare il manto stradale di via Santa Maria di Gesù

Rap informa che da Lunedì 18 febbraio ’19 sarà limitata la circolazione sia pedonale che veicolare di via Santa Maria di Gesù, tratto a monte di viale Regione Siciliana, per intervento di ripristino sul manto stradale.

Come da programmazione il settore di manutenzione strade dopo avere ultimato gli interventi su via Santicelli e su un tratto ammalorato di viale Regione Siciliana, corsia centrale, altezza via Oreto, trasferirà la settimana prossima il cantiere in via Santa Maria di Gesù, in territorio di terza circoscrizione, per la manutenzione di circa 9.500 mq di asfalto. 18 gli operai in campo coinvolti con tutti i mezzi e le attrezzature necessarie tra le quali la scarificatrice, la finitrice, la fresa, il rullo compressore, il Bob Cart. Le attività che saranno giornalmente effettuate in turno antimeridiano, già dalle prime ore del mattino, dureranno circa tre settimane. Per i suddetti lavori è stata emessa relativa ordinanza.

