Palermo: Manifestazione di interesse per l’iscrizione in un elenco di imprese profit e no profit per l’attivazione di tirocini

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo un avviso pubblico del “Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale” – Area della Cittadinanza solidale, relativo alla “iscrizione in un elenco di imprese profit e no profit già accreditate con la Regione Siciliana per i servizi per il lavoro, iscritti nell’elenco regionale, per l’attivazione di tirocini inclusivi presso aziende/borse lavoro erogabili nell’ambito dei percorsi di sostegno all’inclusione attiva e del reddito di inclusione (SIA/REI) degli utenti in condizione di svantaggio sociale in carico ai servizi di assistenza sociale del Distretto Socio Sanitario 42 – Comune Capofila Palermo – a valere sul progetto PON INCLUSIONE di cui all’avviso 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

I soggetti in possesso dei requisiti necessari possono presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti promotori al DSS42 Comune di Palermo Capofila entro e non oltre le ore 12 del 15 marzo 2019 esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo pec: contrastoallapoverta@cert.comune.palermo.itAvviso e modulistica sono reperibili alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=21313

