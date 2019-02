Videosorveglianza: Giammanco Lavoro a nuovo testo base con obbligatorietà

Sulla mia proposta di introdurre la videosorveglianza in asili nido e strutture che ospitano anziani e disabili sto lavorando alla stesura di un nuovo testo base che renda obbligatoria la misura in questione.

In ogni caso, sono tanti e preziosi i suggerimenti emersi nel corso delle audizioni che sto valutando di accogliere all’interno del testo che sto elaborando così Gabriella Giammanco, relatrice del provvedimento e Vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato. È chiaro che sto lavorando per reperire le risorse finanziarie necessarie e, perciò, poter rendere l’introduzione della videosorveglianza obbligatoria e non lasciarla, quindi, facoltativa. Il testo arrivato dalla Camera, infatti, lasciava la libertà d’iniziativa in capo alle strutture e in più stanziava risorse insufficienti all’adozione di tali sistemi. In tali condizioni avremmo fatto un buco nell’acqua e la legge sarebbe rimasta lettera morta. Le strutture pubbliche non riescono nemmeno ad acquistare beni di prima necessità per cui non avrebbero mai installato costosi sistemi di videosorveglianza al loro interno. Il mio scopo è quello di rendere la legge efficace, in modo che possa garantire maggior tutela ai soggetti più deboli e dare risposte concrete alle tante famiglie che da anni attendono questo provvedimento conclude Giammanco.

