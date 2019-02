Blaze, sempre più l’altra faccia dell’America

Dagli appassionati di Tir ai maghi degli affari, dai fan della cultura pop degli anni ’80 e ’90 ai forgiatori di lame e coltelli: nei prossimi mesi il canale 124 di Sky continuerà a parlare americano, proponendo il meglio della programmazione di factual entertainment USA

Un canale sempre più larger-than-life, che continua ad esplorare l’altra faccia della America: quella esagerata, eccentrica e divertente. Sono tantissime le novità dei prossimi mesi di Blaze (canale 124 di Sky) che racconteranno i tanti volti della società a stelle e strisce, puntando i riflettori sulle persone comuni impegnate in imprese fuori dall’ordinario.

Si parte il 20 febbraio con Mastermind: sfida tra geni. I protagonisti di questa serie sono all’apparenza tre classici americani medi, amanti della carne e della birra, del football e dei motori. In realtà hanno un quoziente di intelligenza altissimo. Terry, Randy e Guy, questi i loro nomi, si sfidano per individuare il più intelligente del gruppo. E lo fanno sottoponendosi ad una serie di prove a tempo che mescolano abilità manuali e conoscenze di fisica e chimica, come lanciare in aria un razzo fatto in casa o costruire un ponte in meno di due ore.

Marzo sarà il mese di tutti gli appassionati degli anni ’80 e ’90. Negli USA Slobby Robby e il suo socio J.R. sono i proprietari di un negozio di Tucson in Arizona interamente dedicato a vestiti, giocattoli, oggetti vari della cultura pop: dai vestiti dei rapper come Run D.M.C. o Beastie Boys alle scarpe indossate da Michael J. Fox in Ritorno al Futuro, dai videogiochi Nintendo alle biciclette BMX. Il programma si chiama Generation cool e andrà in onda dal 26 marzo alle 21.00

Sempre lo stesso mese Blaze si conferma la casa del genere transactional e propone la Cash week, una settimana interamente dedicata al mondo degli affari (18-24 marzo) Per sette giorni consecutivi Blaze presenta i nuovi episodi dei programmi più amati dal suo pubblico: Affari di famiglia, Affari al buio, Banco dei pugni e A caccia di tesori: affari top! La settimana si chiuderà con una puntata speciale di un’ora di Affari di famiglia che celebra il capostipite della famiglia Harrison, Richard alias “Il Vecchio”, scomparso lo scorso 25 giugno del 2018.

E se ad aprile arriva la terza stagione del Mago di Hollywood, che ricrea le scene più pericolose dei grandi classici della tv e del cinema USA, il mese di maggio sarà dedicato al mondo dei motori. Ad essere protagonisti del canale non saranno però auto di lusso come coupé o berline, ma mezzi pesanti: tir, camion, suv, fuoristrada 4X4. Il canale 124 di Sky offrirà ai propri spettatori una serie di programmi assolutamente inediti che illustreranno la passione degli americani per i bestioni su quattro o otto ruote: dalla costruzione e restauro all’organizzazione di gare tra i giganti della strada.

E ancora. Su Blaze torneranno poi i nuovi episodi di Il signore dei coltelli, il competition show che vede alcuni fra i più abili forgiatori di armi da taglio mettere alla prova le proprie creazioni come katane giapponesi o spade medievali. O le imprese dei Mountain Men, quegli americani che, da soli o insieme alla famiglia, vivono nelle zone più fredde gli Stati Uniti, lontani centinaia e centinaia di chilometri della civiltà e circondati da metri di neve

A+E NETWORKS ITALIA

Con sede a Roma, A+E Networks Italy è un gruppo televisivo che gestisce tre canali presenti in alta definizione sulla piattaforma satellitare Sky: History, il canale che presenta le storie che hanno fatto la Storia; Crime+Investigation (CI), il primo canale italiano interamente dedicato al real crime; Blaze, il nuovo canale di factual entertainment che racconta l’altra faccia dell’America.

A+E Networks Italy fa parte di A+E Networks, media company globale con sede a New York che offre un’ampia gamma di piattaforme e contenuti per la comunicazione, dalle reti televisive ai siti web, dall’home video/DVD, ai giochi e ai software educativi. A+E Networks è costituita dai network A&E®, HISTORY®, Lifetime®, Crime + Investigation™, LMN®, FYI, H2™, HISTORY en Español®, Military HISTORY®, e LRW®, oltre a A&E IndieFilms®, A+E Films™, A+E Studios™, A+E Networks International®, A+E Networks Digital® e A+E Networks Consumer Products®. I network e i programmi del brand raggiungono più di 350 milioni di case in oltre 180 Paesi. A+E Networks è una joint venture di Disney-ABC Television Group e Hearst Corporation.

Blaze è solo su Sky (canale 124)

