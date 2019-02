Surfing Glass. Un concorso per le scuole per promuovere l’uso e il riciclo del vetro

Un Concorso per illustrare i benefici dell’utilizzo del vetro: “Surfing Glass” è promosso dalle Associazioni italiane Assovetro (l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro) e CoReVe (Consorzio Recupero Vetro) con l’obiettivo di illustrare i benefici dell’utilizzo del vetro.

L‘idea è di usare Internet come mezzo per far conoscere le qualità di questo materiale prezioso e migliorarne l’utilizzo quotidiano.Il Concorso si svolge nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto da Assovetro con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).La scadenza per partecipare è venerdì 12 aprile 2019.Potranno partecipare al concorso le classi Quarte e Quinte delle Scuole Primarie e le classi Prime, Seconde e Terze delle Scuole Secondarie di I Grado italiane, statali e paritarie. Sono ammesse le singole classi, non le Scuole, né singoli studenti. Possono partecipare, in via autonoma l’una dall’altra, più classi della medesima Scuola. La partecipazione è totalmente gratuita.Le classi partecipanti dovranno prima rispondere ad un questionario a risposta multipla sulle caratteristiche dei contenitori di vetro – ogni risposta corretta comporterà un punteggio affidato alla classe – e poi potranno accedere alla parte creativa. Potranno attingere al materiale didattico presente sul sito. La parte creativa consiste nell’invio di un messaggio tramite il sito dell’evento che si dovrà rendere virale attraverso i profili social. Chi riuscirà a promuovere meglio il proprio messaggio, potrà vincere un premio.I premi previsti consistono in una Gift card del valore di euro 1.200 (per le 2 classi – una Primaria e una Secondaria – prime classificate); 2 Gift card del valore di euro 600 (per le 2 classi – una Primaria e una Secondaria – seconde classificate); 2 Gift card del valore di euro 300 (per le 2 classi – una Primaria e una Secondaria – terze classificate); 1 Gift card del valore di euro 300 (per la classe che avrà ottenuto in assoluto il maggior numero di condivisioni).Per informazioni e modalità di partecipazione cliccare qui

