Parte da Napoli la manifestazione dei “Gilet Bianchi”

Un’iniziativa del partito “Pensionati d’Europa”: anziani in piazza a sostegno delle categorie più deboli

Il 15 febbraio, a partire dalle ore 10, si svolgerà a Napoli (precisamente in piazzetta Augusteo, nei pressi della funicolare centrale) la prima manifestazione pubblica dei “Gilet Bianchi”. Sono invitati a parteciparvi non solo i pensionati, ma anche i giovani e le donne in quanto fondamenta della famiglia e, dunque, aventi diritto a una serenità sociale di cui purtroppo oggi non godono perché i loro bisogni non sono stati tenuti in considerazione dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni.

“Invitiamo tutti i pensionati a partecipare all’evento – afferma Fortunato Sommella, esponente del sodalizio partitico ed ideatore dell’iniziativa – per mostrare il nostro disappunto nei confronti di un Governo che non si interessa non solo delle nostre difficoltà (economiche e di vivibilità), ma anche di quelle dei giovani che non riescono a trovare collocazione lavorativa e delle donne che ancor oggi sono costrette a districarsi tra impegni privati e lavoro (per chi ha la ‘fortuna’ di averlo) per contribuire al bilancio casalingo tartassato dalle tasse. Dalla loro serenità deriva il benessere dell’intero nucleo famigliare“. “I Gilet Bianchi nascono con l’intento di portare in piazza i contenuti dell’azione sin qui svolta dai “Pensionati d’Europa” condivisa (dal lontano 2003) dagli anziani pensionati facenti parte del sodalizio con giovani e donne per poterne almeno in parte risolvere le problematiche. L’appuntamento di venerdì 15 non è una provocazione alla violenza, bensì un flash mob che coinvolgerà cittadini e media per condividere con loro un documento redatto dal Partito Pensionati d’Europa che sarà nella stessa mattinata consegnato in Prefettura e che mette in risalto le reali esigenze delle fasce più deboli della società partendo dagli attuali provvedimenti che il Governo sta avviando e che purtroppo stanno creando false aspettative”, conclude Sommella.

Fortunato Sommella