PPI di Cori: si va verso il potenziamento della struttura

Nella comunicazione ASL di Latina è prevista l’estensione del programma nazionale di telemedicina e l’attivazione dei programmi aziendali di presa in carico dei soggetti affetti da patologie croniche.

La Direzione Generale AUSL Latina ha inviato in questi giorni al Sindaci dei Comuni pontini sede dei Punti di Primo Intervento una comunicazione relativa alle iniziali misure assunte nelle scorse settimane al fine di migliorare il servizio dell’emergenza territoriale (PPI), in base a quanto convenuto nelle riunioni tenutesi nei mesi di novembre e dicembre 2018 e nell’ambito di quanto concordato all’interno della Conferenza sociale e sanitaria della Provincia di Latina.

Confermato lo stato giuridico dei PPI, che continuano a dipendere gerarchicamente e funzionalmente dai PS (Pronto Soccorso) / DEA (Dipartimento di Emergenza Accettazione) dei relativi Presidi Ospedalieri di afferenza, si è provveduto innanzitutto ad assegnate ed attivare nei PPI i personal computer necessari per l’informatizzazione della loro attività, della quale si stanno anche raccogliendo i dati utili per un’analisi gestionale finalizzata all’efficientamento complessivo delle prestazioni.

È stata inoltre completata la ricognizione delle tipologie di personale medico operante nei PPI e dei relativi bisogni formativi. I prossimi medici necessari a ricoprire il fabbisogno verranno dunque attinti dalla relativa graduatoria regionale per il personale delle emergenze territoriali. È stato poi condiviso con l’Azienda Regionale ARES 118 un programma formativo specifico obbligatorio, che prevede anche ulteriori corsi ECM – Educazione Continua in Medicina – e sicurezza sul lavoro.

In particolare, nelle sedi di Cori e Minturno, quali zone disagiate, è prevista l’estensione del programma nazionale di telemedicina: le attrezzature sono in corso di acquisizione. In entrambi i Comuni verranno attivati per primi i programmi aziendali di presa in carico dei soggetti affetti da patologie croniche. Il Comitato Aziendale per la Medicina Generale sta vagliando ulteriori modalità e procedure per il coordinamento e l’integrazione dei servizi sanitari operanti sui singoli territori.

Soddisfatto il Sindaco Mauro De Lillis – “La lotta per la difesa dei PPI portata avanti da questo Ente insieme a tutti i Sindaci della provincia di Latina e ai comitati civici non è stata vana. Si va nella direzione giusta: si tutelano i PPI dal punto di vista giuridico e in termini di qualità del personale impiegato, e soprattutto inizia il potenziamento della struttura ospedaliera di Cori. Buona l’apertura della ASL di Latina con la quale vogliamo condividere un percorso che porti a rafforzare l’offerta dei servi sanitari dei nostri centri ospedalieri.”

Com. Stam.