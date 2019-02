Palermo: Polizia Municipale.- ” XXVII Giornata del Malato” in Cattedrale. – Info viabilità

La Polizia Municipale informa che in occasione della “ XXVII Giornata del Malato” che si celebrerà in Cattedrale lunedì 11 febbraio 2019, dove alle ore 17 è prevista una celebrazione eucaristica presieduta da mons. Corrado Lorefice, nel prevedibile afflusso di fedeli che raggiungeranno l’area di via Vittorio Emanuele è stata emessa l’ordinanza dirigenziale n. 151/19 che nella fascia oraria dalle ore 15 alle ore 20 sospende solo in alcune strade di un preciso itinerario , le limitazioni della Zona a Traffico Limitato e regolamenta la sosta per agevolare i diversamente abili.

In particolare:

PIAZZA SETT’ANGELI

Dalle ore 13 alle ore 20 dell’ 11/2/2019 le aree di sosta,

ad eccezione di quelle riservate (car-sharing, taxi, ecc.) sono riservate ai veicoli con contrassegno per diversamente abili in corso di validità o di pass rilasciati dalla Curia: gli altri veicoli andranno rimossi. Viene mantenuto il divieto su quelle ove vige il divieto di sosta con rimozione.

VIA DELL’INCORONAZIONE

Intero Tratto, sul lato destro nel senso di marcia:

Dalle ore 13 alle ore 20 dell’ 11/2/2019:

Divieto di sosta con rimozione coatta, ad eccezione dei veicoli con contrassegno per diversamente abili in cor- so di validità o di pass rilasciati dalla Curia

VIA MATTEO BONELLO

Intero tratto, sul lato destro nel senso di marcia:

Dalle ore 13 alle ore 20 dell’ 11/2/2019:

Divieto di sosta con rimozione coatta, ad eccezione dei veicoli con contrassegno per diversamente abili in corso di validità o di pass rilasciati dalla Curia.

Viene temporaneamente sospesa la sosta ai pullman, nell’ area loro riservata, per destinarla a coloro che sono diretti in Cattedrale.

Qualora si riterrà necessario le pattuglie dislocate in zona potranno indirizzare i fedeli verso la piazza del Parlamento che, per l’ occasione, sarà destinata alla sosta di coloro che si recheranno in Cattedrale per partecipare alla funzione religiosa.

Dalle ore 15 alle ore 20 di lunedì 11 febbraio 2019 vengono sospese le limitazioni della Ztl esclusivamente lungo l’itinerario via Generale Cadorna, via del Bastione, piazza della Vittoria, via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra piazza della Vittoria e via Matteo Bonello), via Matteo Bonello.-

Com. Stam.