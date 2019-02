Università LUMSA: Le sfide di Trasformazione digitale e Internazionalizzazione

Il convegno Digital Transformation and Internationalization of Firms: Prospects, Challenges and Future Research Agenda, in programma presso la sede di Palermo dell’Università LUMSA l’8 febbraio 2019, esamina le aree di condivisione fra due fattori di cambiamento che attualmente le imprese italiane e globali non possono più permettersi di trascurare: trasformazione digitale e internazionalizzazione.

Tra i temi trattati dal convegno: le modalità con cui la trasformazione digitale crea nuove opportunità per il Made in Italy, la trasformazione digitale e l’internazionalizzazione delle imprese nell’approccio Industria 4.0, lo sviluppo delle International Marketing Capabilities in vari contesti competitivi, gli effetti dirompenti dei social network internazionali e tanti altri spunti di lavoro.L’evento ha il Patrocinio di IRFIS FinSicilia e di Banca Sella ed è co-organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo insieme all’Accademia Italiana di Economia Aziendale – AIDEA, alla Società Italiana di Management – SIMA e alla Società Italiana di Marketing – SIMktg.L’incontro scientifico inizierà alle ore 9.00 nell’Aula Magna della sede LUMSA di via Parlatore con il saluto delle autorità accademiche, i proff.ri Gennaro Iasevoli, Prorettore alla ricerca e all’internazionalizzazione dell’Università LUMSA e Gabriele Carapezza Figlia, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo e dei Presidenti Gaetano Aiello (AIDEA), Alberto Pastore (SIMA), Riccardo Resciniti (SIMktg).La prima sessione dei lavori è incentrata sul keynote speech del prof. Dries Faems (Otto Beisheim School of Management di Vallendar – GER), con il prof. Francesco Zirpoli (università di Venezia Ca’ Foscari) come Discussant.Dalle ore 14.30 il programma del Convegno presenta la tavola rotonda Perspectives on Digital Transformation, cui partecipano qualificati operatori del digitale: Alessio Alessi, Amministratore Alessi Pubblicità, Crescenzo Coppola, TIM Sales Private and Public Campania, Puglia e Basilicata, Pietro Raffa, Direttore della Banca d’Italia sede di Palermo e Maddalena Semeraro, ordinario di Diritto dell’economia – università Magna Graecia di Catanzaro. Il prof. Giovanni Battista Dagnino, ordinario di Digital Strategy and Marketing presso l’Università LUMSA farà da moderatore.Nel corso dei lavori, che annoverano quattro sessioni parallele, due al mattino e due al pomeriggio, oltre 60 delegati provenienti da numerosi atenei italiani ed esteri presenteranno e discuteranno tredici lavori originali sui temi della Trasformazione digitale e dell’Internazionalizzazione, selezionati dal comitato scientifico del convegno nell’ambito di una call for papers diffusa nell’autunno 2018.

