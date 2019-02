Piano Particolareggiato D2 “Trabucco” – Giaconia: senza la realizzazione del prolungamento di Roentgen su viale Regione Siciliana per la borgata Cruillas sarebbe devastante

Da un attento esame – dice il Consigliere Comunale Massimo Giaconia, vicecapogruppo di “Palermo2022” – si desume che le opere di urbanizzazione previste per legge (strade – parcheggi – verde) da realizzare nell’area interessata dal PP D2 denominato via Trabucco, sono prevalentemente a servizio delle attivitá produttive e non della collettività

Inoltre – aggiunge Giaconia – senza il prolungamento di via Roentgen su viale Regione Siciliana, considerato che la tipologia delle attività produttive che si insedieranno aumenteranno notevolmente la circolazione dei mezzi pesanti, i problemi di viabilità nel quartiere Cruillas sono destinati ad aggravarsi.

Durante i lavori di consiglio, al fine di rendere piu edotti i Consiglieri e di dare giusta riconoscenza al lavoro svolto dalla Circoscrizione, ho evidenziato l’importanza di fare intervenire in Aula il presidente o il vicepresidente della VI circoscrizione, come previsto dall’art. 12 del regolamento del decentramento, al fine di sentire le motivazioni che hanno indotto il consiglio circoscrizionale ad esprimere parere negativo per ben tre volte nell’arco di due consiliature. Purtroppo la proposta é stata ritenuta dal Presidente del Consiglio protempore irricevibile.

Ho preannunciato il mio voto contrario alla proposta di deliberazione contente il piano particolareggiato, in quanto lo stesso prevede un insediamento di un centro produttivo (Eurospin e altre attività di una certa portata) in un’area estesa di mq. 43.381, che si trova tra via Trabucco, via Roentgen e viale Regione Siciliana, che se realizzato inciderebbe negativamente sulla viabilità e vivibilità del quartiere Cruillas, considerato che le opere di urbanizzazione previste (due stradine, parcheggio e aiuole) sono prevalentemente a servizio del centro produttivo stesso.

Per questo ho predisposto e fatto sottoscrivere da diversi consiglieri un ordine del giorno, con il quale si impegna il sindaco e l’Amministrazione ad adottare tutti i provvedimenti necessari volti alla realizzazione del prolungamento di via W.K. Roentgen con collegamento diretto con viale della Regione Siciliana.

Va considetato altresì, che la realizzazione di ulteriori insediamenti commerciali di grandi dimensioni, rischiano di penalizzare ulteriormente le piccole attività imprenditoriali, già fiaccate dalla crisi economica e dallo strapotere dei grandi centri commerciali e dai grandi supermercati.

Com. Stam.