Palermo: Presentato stamani il portale della Protezione Civile della Città di Palermo

È stato presentato stamani a Villa Niscemi il portale della Protezione civile della Città di Palermo all’interno del sito istituzionale del Comune, affiancato da un innovativo servizio rivolto ai cittadini per la notifica automatica su smartphone di eventuali emergenze e allerta.

Il portale è raggiungibile sia dalla home page del Comune, sia direttamente, all’indirizzohttp://protezionecivile. comune.palermo.it Il portale è pensato con la duplice finalità di dare informazioni di carattere tecnico ad esperti ed operatori e di fornire informazioni di uso comune per tutta l’utenza sui comportamenti e sugli strumenti in caso di emergenze di vario tipo.

Il portale contiene infatti sia i Piani relativi alla gestione di emergenze di vario tipo, connesse al rischio sismico, idrogeologico, idraulico, sia alcune informazioni sulle norme comportamentali di base da tenere in caso di eventi calamitosi.

In più, il Portale offre, sia nella versione web sia nella versione mobile accessibile da telefonino, un servizio di geolocalizzazione che in caso di emergenza permette di individuare l’area di attesa più vicina. Se visualizzato tramite smartphone, il servizio permette anche l’aggiornamento in tempo reale tramite le mappe di Google, fornendo agli utenti anche la possibilità di scegliere i percorsi più veloci per il raggiungimento delle aree sicure.

Per ricevere gli aggiornamenti sul proprio smartphone, gli utenti devono scaricare la APP gratuita “Telegram” e registrarsi al canale @ProtezioneCivilePalermo. La APP è disponibile per tutti i sistemi operativi mobili e per PC.

Il Sindaco Leoluca Orlando ha sottolineato l’approccio attivo dell’informazione. “Abbiamo costruito uno strumento che si muove verso i cittadini, che permette loro di avere informazioni sempre aggiornate ed in tempo reale in caso di necessità. E’ uno strumento che continuerà ad essere migliorato nel tempo con sempre maggiori informazioni. Ed è importante che tutto questo sia stato fatto “in house” senza ricorrere ad alcuna ditta o appalto, ma avvalendoci delle professionalità interne all’Amministrazione.”

L’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica ed Urbana, Emilio Arcuri ha sottolineato come “il lavoro svolto egregiamente dagli uffici della Protezione Civile e da quello del Webmaster, ci permettono oggi di avere un servizio all’avanguardia, che racchiude in un unico strumento sia le informazioni tecniche per gli operatori del settore sia quelle, fondamentali a fini di prevenzione dei rischi, rivolte a tutta la popolazione. Ovviamente non è un lavoro finito, perché per sua definizione l’intervento di Protezione Civile, compreso quello informativo, si arricchisce e si aggiorna di continuo, grazie alle informazioni e ai feedback che arrivano proprio dagli utenti.”

Com. Stam.