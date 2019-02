Giornalismo investigativo e sociale, premi in denaro da Mani tese

Un concorso che premia il giornalismo investigativo e sociale: si chiama “Mani Tese” ed è un’iniziativa che rientra nell’ambito del progetto “New Business for Good”.

L‘idea è stata messa a punto con il contributo di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) insieme a Mani tese, Organizzazione Non Governativa che da oltre cinquant’anni si batte per la giustizia sociale, economica e ambientale nel mondo. L’ente opera in Africa, Asia e America Latina con progetti di cooperazione internazionale per sviluppare insieme alle comunità locali un’economia autonoma e sostenibile. In Italia si occupa di progetti, campi di volontariato e stili di vita improntati alla solidarietà e alla sostenibilità attraverso migliaia di volontari attivi sul territorio. Mani Tese è anche una ONLUS, un’associazione riconosciuta come Ente Morale, provvista dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).Il Premio mira a portare alla luce fatti e storie di interesse pubblico finora ancora poco noti e/o dibattuti, con un approccio di denuncia e di proposta.La partecipazione è gratuita ed è rivolta a giornalisti indipendenti/freelance (singoli o in gruppo) di ogni età, nazionalità e genere. Un’apposita giuria proclamerà il vincitore che riceverà un contributo monetario fino ad un massimo di 7.500 euro a copertura delle spese di realizzazione del servizio.Il termine di scadenza per l’invio dei progetti è il 28 febbraio 2019.Per tutte le informazioni cliccare qui.

Com. Stam. fonte Informa Giovani