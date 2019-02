Palermo: Polizia Municipale – Campagna “Insieme” (Video)

Il comandante Gabriele Marchese ha dichiarato: “I comportamenti scorretti alla guida, oltre che influenzare la sicurezza stradale, compromettono la libertà delle persone con disabilità, delle mamme con i passeggini, che spesso, trovando attraversamenti pedonali, scivoli e marciapiedi impegnati da autovetture o motocicli, sono costrette a modificare il loro percorso allungandolo o esponendosi a rischi.

Questo richiede sempre uno sforzo maggiore e chi non riesce a sostenerlo deve rinunciare al suo progetto. Siamo qui per far rispettare queste necessità, che dovrebbero essere automaticamente condivise, ma che in realtà hanno bisogno di una maggiore sensibilizzazione”.

Il presidente dell’ASMS Pietro Boncimino aggiunge: “Immaginate di avere la macchina bloccata da un’altra in doppia fila e di dover necessariamente prendere l’auto per muovervi. Probabilmente questo è già accaduto qualche volta nella vostra vita. Ebbene questo a me accade ogni giorno, ogni volta che lascio l’auto in sosta, quando, anche se trovo il parcheggio h libero, la macchina posteggiata accanto non rispetta la linea gialla e quindi non mi lascia abbastanza spazio per mettere a terra la carrozzina e chiuderla da solo; o ancora quando per attraversare la strada lo scivolo è impegnato da automobili e devo fare tutto il giro, sempre se trovo spazio”.

La campagna insieme continuerà la settimana prossima con un nuovo appuntamento e un nuovo itinerario.

