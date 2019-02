Premio Lucio Dalla – da Napoli a Sanremo Al via la stagione 2019 del premio in omaggio al cantautore bolognese

Da Napoli a Sanremo Premio Lucio Dalla inizia così la propria stagione 2019. A Via dei Tribunali, in pieno centro a Napoli, è andato in scena, ieri 5 Febbraio, il primo casting 2019 con la partecipazione di circa 20 artisti che si sono alternati davanti ad una commissione esaminatrice sotto la direzione artistica di Gioacchino Iovino e la supervisione di Pino Paolessi.

Napoli canta e Lucio ascolta verrebbe da dire sentendo le parole con cui Ralph Stringile ha esordito prima di far passare in rassegna gli artisti. L’odierno casting, al quale ne seguirà un altro nel mese di Marzo sempre nella città partenopea o nell’hinterland, sancirà la griglia degli artisti che accederanno alle prime selezioni campane della corrente 7^ edizione. L’8 Febbraio sarà la volta di Sanremo dove avrà luogo la Vetrina nazionale di Premio Lucio Dalla che sarà condotta dal patron Maurizio Meli e alla quale interverranno Claudia Scaglioni, madrina ufficiale del Premio e cugina di Lucio Dalla, Alessandra Boni dello staff e, tra i vari artisti, anche la cantautrice romana Cliò Luciani, il fiorentino Stefano Del Rosso e la ligure di Andora (SV) Valentina Sloboda tra le new entry di questa 7^ edizione. Dalle sale del Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo appunto, Maurizio Meli e Claudia Scaglioni, alternandosi con gli ospiti musicali, parleranno della nuova veste del Premio la cui corrente edizione avrà come sede sempre Roma e si concluderà con la classica 3 giorni compresa la serata di Finalissima nazionale di Sabato 19 Ottobre 2019. L’appuntamento sanremese, sotto la regia di Alfonso Stagno, sarà prodotta televisivamente dalla Show Event Roma e trasmessa sul network nazionale Odeon TV in differita. Si accendono i motori dunque per un’altra stagione che vede in cartellone già altre tappe come Livorno, Firenze, Padova, Caldonazzo (TN), Napoli e Sorrento e a seguire altre località sul territorio nazionale man mano che scorreranno i mesi fino al termine di questa 7^ edizione a Roma 2019. Da Napoli a Sanremo quindi per omaggiare Lucio Dalla con tantissimo entusiasmo e tutti gli artisti che, come ogni anno, parteciperanno da tutta Italia.

