Nazionalizzazione delle concessioni autostradali Favorevole o contrario?

Pescara: In seguito al crollo del ponte Morandi di Genova, il governo ha avviato la procedura di revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia in favore di una gestione totalmente pubblica della rete autostradale. Il sito ProVersi.it pubblica oggi un testo dove si analizza il dibattito che è seguito a tale dichiarazione.

Secondo il parere di molti, il passaggio a una gestione pubblica garantirebbe maggiori investimenti nella manutenzione delle infrastrutture e nella sicurezza, poiché i guadagni non andrebbero più ai privati. Finora le società concessionarie hanno beneficiato di enormi profitti generati dai pedaggi; i cittadini, invece, a fronte di un continuo aumento dei costi, non hanno avuto alcun miglioramento dei servizi né si è riscontrato un aumento degli investimenti. La nazionalizzazione di Autostrade garantirebbe enormi ricavi per le casse dello Stato, i quali andrebbero non più divisi tra azionisti ma investiti per la manutenzione delle tratte stradali.

Secondo il parere di altri, è innegabile che lo Stato, già carente dal punto di vista dei controlli, non sarebbe in grado di far fronte a una gestione di tale portata. La soluzione starebbe nel rinegoziare le concessioni e dare strumenti di controllo superiori a governo ed enti locali. Questo anche perché in passato lo Stato spesso ha dimostrato di essere più costoso del privato.Inoltre, la capacità di investire dello Stato italiano è e resterà per i prossimi decenni vincolata dal debito esistente: se servono investimenti, c’è bisogno di azionisti con capacità finanziarie, non di uno Stato in difficoltà.A ciò va aggiunto che, in seguito alla privatizzazione di Autostrade, i dati relativi a sicurezza stradale e alle vittime degli incidenti sono nettamente migliorati proprio grazie agli interventi privati sulle infrastrutture.Leggi la Discussione: https://www.proversi.it/discussioni/pro-contro/212-nazionalizzazione-delle-concessioni-autostradali www.proversi.it; Pagina Facebook: https://www.facebook.com/iproversi; Profilo Twitter: https://twitter.com/iproversi; Per info: info@proversi.it;

Com. Stam.fonte Proversi