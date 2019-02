Imparare senza ostacoli. Borsa di studio per corsi di lingue all’estero per studenti disabili

Con l’opportunità proposta da EF Education First – organizzazione per la formazione internazionale specializzata in programmi di vacanze studio, scambi culturali e soggiorni linguistici – non ci sono barriere che tengano per la formazione e l’istruzione.

EF lancia una Borsa di Studio per promuovere l’educazione ed aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua straniera all’estero.L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti che frequentano un’università italiana e che presentano una disabilità di qualsiasi tipo: l’essenziale è sapere che la disabilità non è una debolezza o un ostacolo per il raggiungimento dei propri sogni. La borsa di studio prevede una copertura di 2000 euro e servirà a seguire un corso di lingue EF in uno dei campus EF internazionali.Si potrà scegliere fra 9 lingue complessivamente in più di 50 destinazioni in tutto il mondo.Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un video all’indirizzo: borsedistudio@ef.comIl video deve illustrare le motivazioni alla base della richiesta e le ragioni che giustificherebbero la assegnazione al richiedente, indicando quali motivi lo rendono idoneo, più di altri, a prendere parte all’esperienza all’estero. Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto e selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio.E’ possibile presentare le domande fino al 31 Marzo 2019. Per ogni altra informazione cliccare qui

Com. Stam.fonte Informa Giovani