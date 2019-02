Ansia da S. Valentino? I 5 consigli di TheFork e Meetic per una cena romantica di successo (specie ai primi appuntamenti)

Milano – Come sempre Febbraio porta con sé una delle date più attese dell’anno vale a dire San Valentino. Che sia atteso o meno, il giorno degli innamorati va comunque organizzato. Cioccolatini? Palloncini?

Una serata romantica o informale? Ognuno di noi si chiede che cosa fare e che cosa evitare per rendere indimenticabile il 14 febbraio, dimostrando al Partner tutto l’amore che proviamo per lui o ancora mettendosi in gioco con una nuova conquista.

Che si sia già felicemente impegnati o che sia l’inizio di una relazione, molto spesso la serata di San Valentino si trascorre al ristorante. Le cene romantiche spesso generano mille domande, ecco perché TheFork – principale app di prenotazione online dei ristoranti, che per San Valentino offre una speciale selezione di ristoranti e menù romantici – e Meetic – principale app europea di incontri – hanno preparato 5 consigli per un appuntamento a cena indimenticabile.

La cena infatti è un’opportunità unica per conoscersi meglio, non solo attraverso la conversazione che genera: il menu scelto, il comportamento non verbale e l’organizzazione dell’appuntamento contribuiscono a rivelare molte cose sul partner. Ecco allora cosa fare per renderla perfetta:

Arriva in orario.

Può sembrare un cliché, ma arrivare in ritardo è un modo sabgliato di cominciare la seratra, soprattutto se stiamo parlando di una data come San Valentino. Essere soli, in attesa di qualcuno in un bar o in un ristorante, può farti sentire imbarazzato e a disagio. Non c’è dubbio che lo odi, quindi non farlo al tuo appuntamento!

Scegli bene cosa ordinare.

Scegli il ristorante andando incontro ai gusti del tuo partner e una volta a cena, cerca di non scegliere qualcosa di troppo difficile da mangiare, che può macchiare i vestiti che indossi o lasciarti un alito terribile o ancora il prezzemolo tra i denti. Aglio? No grazie.

Questo non lo mangi?

Condividere un piatto è una cosa romantica, ma prima di assaggiare il piatto del partner chiedigli se gli va. Il confine tra spontaneità e maleducazione può essere sottile.

Sii interessante e interessato.

Hai hobby e passioni interessanti? Sono un ottimo argomento di conversazione. Se si tratta di uno dei primo appuntamenti, stai certo che il tuo invito è stato accettato anche perché sei stato in grado di incuriosire il partner. Non deluderlo, ma allo stesso tempo mostra anche un genuino interesse per l’altra persona, ascoltandola e facendole domande.

Ai primi appuntamenti, non essere frettoloso.

Sappiamo che vi piacete l’un l’altro, ma ciò non significa che avrete esattamente gli stessi gusti. Solo perché non avete le stesse opinioni o non vi piacciono le stesse cose, non significa che non andrete d’accordo. Non dare giudizi frettolosi quindi!

Com. Stam.

