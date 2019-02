Turismo, Amat e Comune condivideranno strutture Cit per promuovere la città, il trasporto, Car e bike sharing

Palermo, 5 febbraio 2019 – Promozione e vendita di biglietti bus e tram, abbonamenti Car e bike sharing, ma anche dettagli sui prodotti che offre l’azienda di trasporto pubblico locale e informazioni sui servizi del Comune di Palermo. Tutto questo si potrà trovare nei Centri di informazione turistica di Palermo (Cit) grazie all’accordo firmato oggi a Palazzo delle Aquile tra il Comune e la sua partecipata.

Il protocollo d’intesa, approvato dalla giunta Orlando, dà la possibilità all’Amat di avere un contatto diretto con i turisti, ma anche con i palermitani, per promuovere i servizi di trasporto, vendere i propri titoli di viaggio, gli abbonamenti per la mobilità dolce in sharing nelle strutture di piazza Bellini, via Cavour, al porto, Palazzo Galletti, dove il personale Amat condividerà lo spazio nei Cit, ma anche a Mondello, dove invece la struttura sarà affidata in comodato d’uso gratuito alla partecipata, che dovrà sobbarcarsi solo i costi della gestione corrente (luce, connessione alla rete, pulizia).

L’Amat si dovrà impegnare ad ampliare l’offerta turistica del bike sharing, dotando, a richiesta, le biciclette di seggiolino per bambini. Inoltre, gli abbonamenti annuali a bike e car sharing, per gli alberghi, saranno scontati del 50 per cento (il pacchetto prende il nome di “Amat Tourist”), ma dovranno essere almeno 150.

L’accordo prevede anche che Amat consentirà al comune di avere alcuni spazi nelle postazioni della Stazione centrale e in piazzale Ungheria per la promozione turistica della città. L’Amat inoltre dovrà fornire al personale del Comune una bici a pedalata assistita per la distribuzione del materiale informativo nei centri.

Il Cit di Mondello d’inverno sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, mentre d’estate dalle 8.30 alle 20; quello del porto sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 o in occasione delle navi da crociera; a piazza Marina 8.30-13.30 dal lunedì al venerdì; a piazza Bellini dal lunedì al giovedì 8-20, il venerdì 8.30-18.30 e la domenica 9-19; in via Cavour dal lunedì al venerdì 8.30-18.30 e la domenica 9-19.

