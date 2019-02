Rilievi MEF. Caronia “Da Orlando comportamento cinico sulla pelle dei lavoratori”

“Questa volta dovrà dire che il merito è di chi lo ha preceduto.”

“Il Sindaco Leoluca Orlando che oggi si erge a paladino dei diritti dei lavoratori dovrebbe scusarsi per aver tenuto un comportamento cinico sulla pelle dei lavoratori, per non avere affrontato con la dovuta serietà ed attenzione questa vicenda negli ultimi due anni.

Oggi in Consiglio comunale (finalmente si fa vedere in Consiglio Comunale!) verrà a difendere il proprio operato citando documenti e atti compiuti in realtà dall’Amministrazione precedente. Una volta tanto sarà costretto a dire che non è “colpa” di chi lo ha precedutoma che è “merito” di chi lo ha preceduto. In ogni caso oggi, di fronte ai rischi gravissimi cui il pressappochismo di Orlando ha esposto decine se non centinaia di lavoratori, possiamo solo sperare che il Sindaco venga a più miti consigli e accetti la collaborazione di tutti per evitare il disastro. Ma sia chiaro che se ciò non avvenisse, sarà lui e soltanto lui a doversene assumere le responsabilità.”Lo ha dichiarato Marianna Caronia in vista del dibattito in Consiglio Comunale sui rilievi del Ministero dell’Economia e Finanze dopo la verifica amministrativo contabile del 2017.

Com. Stam.