Raccolta differenziata Come richiedere il ritiro domicilio dei pannolini e dei pannoloni

Marsala: Da venerdì scorso, 1° febbraio, è stata avviato il nuovo sistema dei raccolti differenziato dei rifiuti . Invitiamo la popolazione a collaborare per fare in modo che questo nuovo metodo di raccolta differenziata dia i risultati sperati – precisa il vice Sindaco Agostino Licari. Non dobbiamo dimenticare che più differenziata riusciamo a fare più benefici economici ed ecologici otteniamo”.

Stamani, intanto, sono state stabilite le modalità da parte degli utenti per potere accedere al servizio di raccolta dei pannolini e dei pannoloni. Ebbene chi deve smaltire questa tipologia di rifiuto deve presentare un’apposita richiesta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvederà alla successiva trasmissione ad EnergetiKambiente per l’attivazione del servizio domiciliare.

L’istanza può essere presentata:

tramite email all’indirizzo urp@comune.marsala.tp.it dopo avere scaricato e compilato l’apposito modulo sul sito marsalabellapulita.it –

oppure presentata presso gli uffici di anagrafe, sia quello centrale che in quelli periferici (Strasatti, San Leonardo e Paolini) negli orari di apertura al pubblico degli sportelli.

Come preannunciato abbiamo predisposto quanto necessario per attivare questo servizio che riguarda tante famiglie in cui vi sono bambini o soggetti che utilizzano pannoloni con traverse – precisa il Vice Sindaco Agostino Licari, titolare della delega alla nettezza urbana della Giunta Di Girolamo. Desideriamo precisare che questo servizio – a presentazione di domanda individuale – non avrà un costo in più per l’utente”.

richiesta ritiro pannolin e pannoloni pdf

