179 borse di mobilità internazionale per studenti e dottorandi “Universities for EU Projects”

Con il Bando Universities saranno disponibili 179 borse di mobilità per stage in Europa nel settore dell’innovazione sociale per studenti e staff degli IIS.

L‘associazione SEND – in partnership con la Fondazione GaragErasmus, il Consorzio ARCA e con una serie di atenei italiani, in qualità di enti invianti – promuove nell’ambito del progetto “UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS”, gestito e promosso dal Consorzio di Mobilità SEND, in particolare: 165 borse di mobilità per gli studenti e 14 borse di mobilità per lo staff degli atenei consorziati. Il bando, attraverso il finanziamento delle borse, mira allo sviluppo di competenze professionali afferenti al settore dell’Innovazione Sociale, inteso come insieme di attività, strategie e nuove idee volte ad innescare un cambiamento ed uno sviluppo economico e sociale della comunità di riferimento.’Be part of social innovation’, titolo del progetto, scandisce le date per le partenze ed i soggiorni all’estero secondo un calendario prefissato: tra il 15 marzo 2019 al 30 giugno 2019, mentre le mobilità dovranno comunque terminare entro il 30 settembre 2019. Inoltre per gli studenti la durata minima di permanenza è 60 giorni, quella massima di 90 giorni. Per lo Staff il minino è 2 giorni, ed il massimo 30 giorniGli studenti in possesso dei requisiti previsti dal bando possono usufruire delle borse di mobilità ai fini dello svolgimento del tirocinio; il personale docente e non degli Istituti Superiori, in possesso dei requisiti previsti dal bando, può usufruire delle borse di mobilità ai fini dello sviluppo professionale e della formazione.Le Università consorziate sono:

Università di Roma Tor Vergata

Università di Cagliari

Università di Napoli Federico II

Università degli studi di Pisa

Università di Firenze

Università di Macerata

Università di Ferrara

Università di Parma

Università di Catania

Università di Padova

Università Politecnica delle Marche

Università di Palermo

Università degli Studi di Enna KORE – Università Cà Foscari di Venezia

I beneficiari delle borse di studio devono essere studenti iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo livello) presso le Università del consorzio sopra elencate; oppure fare parte del personale docente e non regolarmente impiegato presso le Università consorziate.

Le condizioni economiche prevedono:

preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea

preparazione tecnico professionale

orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa

banca dati di organizzazioni e aziende europee che hanno già dato

disponibilità ad ospitare stagisti per questo progetto

stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell’Innovazione Sociale.

eventi di formazione all’estero, per il personale docente e non, (escluse conferenze) e periodi di Jobsharing, periodi di osservazione e formazione presso un altro istituto di Istruzione Superiore o un’organizzazione di interesse nel settore dell’Europrogettazione e dell’Innovazione Sociale.

Sulla base delle candidature raccolte, SEND pubblicherà una graduatoria di assegnazione delle borse entro il 28 febbraio 2019.

Per ogni altra informazione cliccare qui.

Com. Stam.fonte Informa Giovani