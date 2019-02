Tony e Tina Colombo: la cronaca del giorno della promessa di matrimonio

La famosa coppia ha accolto oltre 2000 persone il 30 gennaio presso il Golding di Sant’Antimo.

Tony e Tina Colombo il 30 gennaio in mattinata hanno finalmente fatto il primo passo concreto verso il loro sogno d’amore, ovvero il matrimonio che avverrà il giorno 28 marzo: presso la sede comunale della circoscrizione di Secondigliano i due innamorati, accompagnati dai genitori del cantante neomelodico (che per l’occasione sono giunti da Palermo) – Marcello Colombo e Piera Gambino – hanno effettuato la “promessa di matrimonio”. Nel pomeriggio dello stesso giorno, a partire dalle ore 17, hanno incontrato fan ed amici presso il Golding di Sant’Antimo – ubicato a pochi passi dal loro nido d’amore – e in tarda serata hanno continuato i festeggiamenti presso la stessa struttura in compagnia dei loro parenti. Oltre 2000 le persone intervenute, tra cui numerosi personaggi dello spettacolo: Cristina Buccino, Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro (che hanno ufficialmente dichiarato di essere una coppia), Gianni Sperti, Antonella Fiordelisi, Emiliana Cantone, Genny Maresca, Giacomo Urtis, Jack Vanore, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Andrea Celentano e Raffaella Giudice, Luca Sepe (che si sta occupando della direzione artistica del matrimonio e che durante la cena conclusiva dell’evento svoltosi ieri ha intrattenuto i parenti dei promessi sposi con un esilarante spettacolo), e tanti altri. Per Tony e Tina Colombo quella di venerdi è stata dunque una giornata intensa, ma ricca di sorprese: dallo spettacolo pirotecnico che si è svolto a conclusione della prima parte dell’evento, alle centinaia di cadeaux che hanno ricevuto (tra i quali un calco delle loro mani intrecciate realizzato da Marcella Loffredo, proprietaria del Golding), alla romantica dedica musicale che Tony ha fatto a Tina durante la serata intonando “Tu si ‘na cosa grande” (“Questa sera faccio il cantante senza essere cantante… Non ci posso credere, sono io lo sposo! Tina ti amo!“, queste le parole con cui Tony ha introdotto la dedica). Gli oltre cento ospiti che hanno fatto compagnia a cena i promessi sposi hanno degustato sia piatti della tradizione napoletana come i paccheri di Gragnano ai sapori del golfo, sia piatti raffinati degni di banchetti nuziali importanti come il risotto allo champagne. L’evento è stato coordinato dalla wedding planner Emilia Gais di WEM eventi. “Tutt’o munno l’ha saputo già, adesso vieni a viverlo con noi…“, questo il claim che la famosa coppia ha coniato per il giorno più importante della loro vita.

Foto di Pennino Studio e Fabio Barbato

Com. Stam.

Tony e Tina al comune