Parrocchia San Giacomo, Gaeta (LT) La Giornata diocesana per la Vita

Domenica 3 febbraio a partire dalle ore 16.30 presso la parrocchia di San Giacomo Apostolo in Gaeta (LT) si terrà la Giornata diocesana per la Vita. Si inizia con l’incontro testimonianza della comunità e dei volontari del Centro di Aiuto alla Vita, che avrà come ospite l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari.

A seguire, intorno alle ore 17.30, si terrà la preghiera del Rosario animata dai volontari del CAV e alle ore 18.30 la Messa per la Vita e la benedizione delle mamme in dolce attesa e delle famiglie. Al termine tradizionale distribuzione delle primule.

In Italia la Giornata della Vita si celebra dal 1979, ogni anno nella prima domenica di febbraio. In occasione della Giornata, il Consiglio episcopale permanente della Cei predispone un breve messaggio che illustra un aspetto particolare del tema ‘vita’.

Il Centro di Aiuto alla Vita “Santa Maria del Colle – Giovanni Paolo II” è un’associazione di volontariato nata nel 2011 come fiore di carità degli amici e devoti del santuario diocesano Maria Santissima del Colle di Lenola. Il CAV opera con personale volontario specializzato presso la sede del Centro di Ascolto “La casa di Bruno” a Fondi, in via Onorato I Caetani 8, con uno sportello di ascolto per donne in difficoltà per una gravidanza problematica e per donne vittime di violenza. Nel 2018 l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari ha riconosciuto il CAV come associazione privata di fedeli.

Info al numero 3286799313, cavcolle.it o cav@cavcolle.it.

Maurizio Di Rienzo

Com. Stam.

Gaeta Chiesa San Giacomo