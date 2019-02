eCommerce: arriva in Italia la scansione del piede 3D, per acquistare online le scarpe giuste

Roma – Arriva anche in Italia, dalla Polonia, il nuovo concetto di store che combina online e offline. Acquistare on-line capi di abbigliamento e relativi accessori come scarpe, borse e cinture è oggi ormai una pratica diffusa e consolidata in tutto il mondo, Italia compresa.

Un problema piuttosto frequente per chi acquista sul web però è quello di ordinare il modello di scarpe che desidera per poi accorgersi che la forma della calzatura non si adatta perfettamente alla conformazione del proprio piede.

Per quanto il sistema di resa e sostituzione sia una pratica rodata e consolidata è sempre frustrante dover (anche momentaneamente) rinunciare ad indossare ile scarpe che desideravamo e attendere un nuovo invio o dover scegliere un nuovo modello.

Questo problema è stato risolto grazie ad una nuova tecnologia, che è già una realtà in Polonia e sta arrivando ora anche Italia.

Si tratta di una rivoluzionaria tecnologia di scansione 3D del piede che consente di scegliere il modello di scarpe che più si adatta alla conformazione del piede e ordinarlo comodamente online.

Con questo metodo rivoluzionario non vengono rilevati solamente la lunghezza e la larghezza della pianta, ma anche tutti quei parametri che servono affinché poi si possa scegliere senza errore il modello di scarpe più consono.

Il nuovo concetto di misurazione è realtà ormai consolidata in Polonia dove questo tipo di vendita è già in atto con successo nella catena eobuwie, che in italia è presente con il sito in lingua italiana www.e-scarpe.it.

Vi si possono trovare in vendita circa 40.000 modelli di scarpe di quasi 500 marchi,tutte scansionate e codificate in base alla loro architettura interna. E i dati ricavati, confrontati con quelli del cliente che ha effettuato la scansione dei propri piedi, danno la possibilità di scegliere tra tutti i modelli compatibili per un risultato “su misura”.

Gli scanner si trovano nei punti vendita eobuwie.pl e nei punti di misurazione. Bastano pochi minuti per la scansione, che è del tutto gratuita: tolte le scarpe, si sale sullo scanner, con un click si dà il via alla mappatura e in breve si vede riprodotta su uno schermo l‘immagine in 3D dei propri piedi. I dati sono poi salvati in un archivio elettronico per poter essere utilizzati al bisogno. Le scarpe, infatti possono essere acquistate direttamente nei negozi eobuwie.pl o via internet, con entrambe le soluzioni la certezza di non sbagliare.

Questo innovativo sistema per un acquisto sicuro è la risposta del rivenditore polacco eobuwie.pl al crescere dell’e-commerce: unisce tradizione e innovazione e permette alla clientela di non perdere tempo in prove, ma di concentrarsi soltanto sulla scelta dei modelli.

La nuova proposta di eobuwie.pl, progettata da Dalziel & Pow, mira a imporre un nuovo standard nella vendita online e le code che nelle ore di punta si formano ai terminali digitali sparsi per il Paese sono sono la prova più evidente del successo dell’iniziativa.

Anche la consegna delle scarpe ordinate via internet sta cambiando. Per offrire un maggiore e celere servizio, con un occhio alla salvaguardia ambientale, eobuwie.pl sta testando la possibilità di consegnare le merci acquistate online con veicoli elettrici. Per ora, questo tipo di servizio è disponibile soltanto nell’agglomerato di Wroclaw. E le merci, trasportate a domicilio con dei Renault Twizy Cargo, provengono dal negozio eobuwie.pl più vicino, quello di Breslavia. Entro tre ore dall’ordine sono consegnate! Se il test avrà successo, la società valuterà se implementare questo tipo di servizio anche altrove.

Eobuwie.pl è di proprietà di CCC SA, azienda leader nell’Europa centrale nella vendita di calzature al dettaglio nonchè il più grande produttore di calzature in Europa.

Recentemente Dalziel & Poi ha creato nuovi concept store con il marchio CCC dove la vendita avviene in modalità self–service, supportata da tutta la tecnologia innovativa dell’azienda.

Com. Stam.