Universities for EU projects: con Erasmus Plus KA1 previste 165 borse di mobilità per studenti

Sono previste in tutto 165 borse di mobilità per studenti e 14 per il personale degli Istituti di Istruzione Superiore con il bando “Universities for EU projects” 2018, un progetto Erasmus Plus KA1 Istruzione superiore.

L‘iniziativa è promossa da SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale, in consorzio con Fondazione GaragErasmus, Consorzio ARCA e coinvolge diversi atenei italiani:Università di Roma Tor Vergata – Università di Cagliari – Università di Napoli Federico II – Università degli studi di Pisa – Università di Firenze – Università di Macerata – Università di Ferrara – Università di Parma – Università di Catania – Università di Padova – Università Politecnica delle Marche – Università di Palermo – Università degli Studi di Enna KORE – Università Cà Foscari di Venezia. Le domande vanno presentate entro le ore 24.00 del 10 febbraio 2019. Il periodo di partenza sarà fra il 15 marzo 2019 ed il 30 giugno 2019; i soggiorni dovranno comunque terminare entro il 30 settembre 2019.I destinatari delle borse di studio sono studenti e laureandi regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo livello) presso le Università del consorzio ed il personale docente e non degli Istituti Superiori presso un altro Istituto di Istruzione Superiore o un’organizzazione di interesse nel settore dell’Europrogettazione e dell’Innovazione Sociale. La borsa fornirà una preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposta dalla Commissione Europea; preparazione tecnico professionale; orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa; banca dati di organizzazioni e aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti per questo progetto; stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell’Innovazione Sociale. Sarà l’occasione per fare esperienza ‘sul campo’, acquisendo competenze tecniche: i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, interagendo in contesti internazionali, elementi fondamentali per il profilo del progettista europeo. Si svolgeranno eventi di formazione all’estero per il personale docente e non, (escluse conferenze) e periodi di Jobsharing; soggiorni di formazione presso un altro istituto di Istruzione Superiore o un’organizzazione di interesse nel settore dell’Europrogettazione e dell’Innovazione Sociale.Per ulteriori informazioni cliccare qui

Com. Stam. fonte Informa Giovani