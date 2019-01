Sandra Oh in “Killing Eve” La seconda stagione in esclusiva la prossima primavera su TIMVISION

Continuano i premi per Sandra Oh in “Killing Eve”, la serie rivelazione dell’anno acclamata in tutto il mondo. La seconda stagione in esclusiva la prossima primavera su TIMVISION

Dopo essersi aggiudicata il celebre Golden Globe e Critics’ Choice Award 2019 come “miglior attrice in una serie drammatica” vince nella stessa categoria il premio assegnato dalla Screen Actors Guild (SAG)

Lo Screen Actors Guild 2019 alla miglior attrice in una serie drammatica va a Sandra Oh per “Killing Eve”, la serie rivelazione dell’anno apprezzata dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo. L’attrice continua a collezionare i più prestigiosi premi internazionali dopo essersi aggiudicata il celebre Golden Globe e Critics’ Choice Award nella stessa categoria.

La serie, attualmente in esclusiva per l’Italia su TIMVISION, ritornerà con una seconda stagione nella prossima primavera e sarà sempre in esclusiva solo per il pubblico di TIMVSION.

Killing Eve, girata interamente in Europa tra Londra, Berlino, Parigi, Toscana e Romania, si è distinta per il suo carattere non convenzionale e ribelle. Il suo successo ruota intorno alle avventure di due straordinari e innovativi personaggi femminili. Eve Polastri (Sandra Oh) è un’agente dell’MI5 esperta di donne assassine che si imbatte nella sociopatica killer Villanelle (Jodie Comer) alla quale diviene lentamente, morbosamente affezionata.

