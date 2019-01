GARAVAGLIA, Sottosegretario all’Economia, a Telefisco del Sole 24 Ore: “Prima aliquota Irpef dal 23 al 20%

Fatturazione elettronica”Prima aliquota Irpef dal 23 al 20%. E pronti a chiudere un occhio per gli errori commessi in buona fede.

Sono le indicazioni arrivate stamattina dal sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, intervistato da Il Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2019, il convegno annuale sulle novità fiscali dell’anno giunto alla sua ventottesima edizione.

Non ci sarà una proroga della moratoria come chiede espressamente il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Massimo Miani, ma « agiremo in maniera molto soft in questa prima fase perché non vogliamo mettere in difficoltà chi sbaglia senza fare il furbo».

Cantiere già aperto sulla Flat tax per dipendenti e pensionati. «Si inizierà subito con la prossima legge di bilancio con la prima aliquota Irpef che taglieremo di 3 punti percentuali portandola dal 23% attuale al 20 per cento », ha aggiunto il sottosegretario della Lega al convegno Telefisco 2019 del Sole 24 Ore. Pronti ad aprire , poi, anche il capitolo semplificazioni , «ma con un intervento organico e chiedendo il contributo degli operatori, dei commercialisti, insomma di chi opera sul campo» ha concluso Garavaglia alle decine di migliaia di professionisti collegati da 167 sedi su tutto il territorio nazionale .

MAGGIORE, Agenzia Entrate, a Telefisco del Sole 24 Ore: “Media di invii giornalieri di efatture è di 5 milioni con picchi di 7”

«Siamo arrivati a 146 miliardi di imponibile e 17 miliardi di Iva. Sono questi i numeri della fattura elettronica a un mese dal suo debutto». A dirlo è il direttore dell’agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore nel corso di Telefisco 2019, il convegno del Sole 24 Ore sulle novità fiscali dell’anno, dando i numeri aggiornati sulla fattura elettronica: 100 milioni di fatture inviate da un milione e mezzo di operatori. “La media di invii degli ultimi giorni è di 5 milioni contro gli 800milla dei primi giorni di gennaio, con picchi fino a 7 milioni. Anche il numero degli scarti si sta lentamente riducendo ed è sceso al 5 per cento. In merito al rischio imbuto di metà febbraio Maggiore si dice tranquillo: «Il sistema è adeguato ad assorbire i picchi».

“I dati sul contrasto all’evasione sono in corso di consolidamento ma si rileva una crescita del 45% del recupero da compliance” conclude Maggiore a Telefisco del Sole 24 Ore.

MIANI, Presidente CNDCEC, a Telefisco del Sole 24 Ore: “Sulla fattura elettronica qualche perplessità resta. I costi gravano solo ed esclusivamente sui professionisti”.

“Sulla fattura elettronica qualche perplessità resta”. Con queste parole il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani, esprime a Telefisco del Sole 24 Ore la presenza di diverse difficoltà registrate anche dal portale messo a disposizione dal Consiglio. “Il peso dei costi di questa innovazione – continua Miani – grava solo ed esclusivamente sui professionisti senza aver alcun tipo di beneficio. Il tema non è solamente fiscale, questo processo può mettere veramente in difficoltà le imprese: se non emettono fatture ai fornitori si ritardano gli incassi. Un fenomeno che se troppo esteso rischia di mettere in crisi l’intero sistema”.

