De Pasquale (Si.P.Pe.): “Se gli agenti avessero avuto il Taser, forse si sarebbe evitata la tentata evasione dal carcere di Campobasso”.

Non vorremmo che la tentata evasione del Carcere di Campobasso si trasformi in processi generici e in provvedimenti di sospensione capaci di annientare la carriera di eccellenti operatori della Sicurezza.

A dirlo è Alessandro De Pasquale, Presidente Nazionale del Sindacato Polizia Penitenziaria, all’indomani della tentata evasione posta in essere da un detenuto romano pluripregiudicato che ieri, giunto insieme ai poliziotti penitenziari davanti al cancello del Carcere del capoluogo Molisano, agitando le stampelle contro il personale di scorta, si dava alla fuga. Il detenuto è stato immediatamente bloccato dalla scorta e condotto in carcere.

Le immagini del video riprese da un passante – afferma De Pasquale – appaiono decontestualizzate e non consentirebbero di conoscere le esatte dinamiche dell’accaduto.

Sulla stessa linea di pensiero è anche il SINAPPE, una delle maggiori organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria, che oggi ha anche scritto una lettera al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, chiedendogli un’attenta analisi sulla vicenda.

De Pasquale auspica un approccio meno emotivo, meno giustizialista e più razionale, evitando che donne e uomini della Polizia Penitenziaria si trasformino in aguzzini e i detenuti in santi solo a seguito di immagini video non complete.

Da qualche tempo – conclude De Pasquale – sostengo la necessità di dotare gli agenti della Polizia Penitenziaria del Taser e in questo caso sarebbe stato un valido strumento di deterrenza, la cui sola presenza avrebbe avuto un effetto preventivo, riducendo i rischi per l’incolumità nell’affrontare aggressioni e tentate evasioni come questa di Campobasso.

