Presentato oggi al Liceo Pascasino il progetto ministeriale “FUTURA#MARSALA#CITTA’FUTURE 4.0” che si svolgerà in città dal 16 al 18 maggio

Il Sindaco Alberto Di Girolamo: “complimenti ad Anna Maria Angileri, alla scuola marsalese e più in generale a quella provinciale per questa importante iniziativa. Da parte nostra assicureremo la massima collaborazione”

Presentato oggi alla Stampa nei locali del Liceo “Pascasino” in via Vaccari a Marsala dalla dirigente scolastica, Anna Maria Angileri, la tappa marsalese del progetto ministeriale sulla scuola digitale “FUTURA#MARSALA#CITTA’FUTURE4.0” che si svolgerà in città dal 16 al 18 maggio prossimi. Si tratta di riconoscimento di grande importanza nei confronti del “Liceo Pascasino”, pioniere della scuola digitale e delle relative innovazioni in Sicilia e nel Meridione d’Italia.

“Desidero complimentarmi con la dirigente Anna Maria Angileri, con il suo staff, con le scuole marsalesi e, più in generale con quelle della provincia, per questo prestigioso traguardo raggiunto. Organizzare, unico Istituto in Sicilia, una tappa del tour ministeriale sulla digitalizzazione della scuola, premia la bontà del lavoro fatto dal Liceo Pascasino ed anche la valenza dei nostri giovani. Credo, peraltro, che coniugare le capacità dei nostri studenti alle bellezze artistiche e paesaggistiche che la città è in grado di offrire sarà un binomio vincente. Da parte nostra metteremo a disposizione dell’organizzazione tutte le location possibili: San Pietro, Palazzo Fici, i due Teatri, l’Ente Mostra di Pittura, Palazzo del Carmine, piazza della Repubblica, ecc. per fare in modo che le oltre cinquemila persone, fra dirigenti scolastici, insegnanti, alunni che convergeranno a Marsala per questo appuntamento, possano lavorare e formarsi nel miglior modo possibile. Inutile dire che questa manifestazione finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione avrà benefici socio-economici per il territorio”.

Com. Stam.