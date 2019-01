Strada provinciale Cassaro-Montegrosso, Cannata (FI): “Autorizzati i lavori per la messa in sicurezza”

Palermo: “L’Assessorato alle Infrastrutture ha autorizzato i lavori per la messa in sicurezza della Strada provinciale Cassaro-Montegrosso, dopo il crollo dei massi dello scorso 3 dicembre”.

Così, in una nota, la deputata all’Assemblea regionale siciliana, Rossana Cannata, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia. “Gli interventi, per un totale di 209mila euro – aggiunge la Componente della Commissione Attività produttive – garantiranno la pulizia della vegetazione infestante e il disgaggio dei massi pericolanti, in prosecuzione di quanto già effettuato dal Libero Consorzio comunale di Siracusa. Verranno installate, inoltre, le barriere paramassi per la difesa del tratto stradale interessato dal crollo e reti metalliche ad alta resistenza sulla rupe, oltre alla fasciatura dei massi pericolanti tramite funi metalliche e ancoraggi in barra d’acciaio”.

“Si procederà con somma urgenza alla messa in sicurezza del tratto stradale sulla Strada provinciale 45 – conclude la Vicepresidente dell’Antimafia – in quanto arteria fondamentale sia per i collegamenti tra gli abitanti di Cassaro e Ferla, ed essi con il capoluogo di provincia, sia in quanto la strada conduce alla Riserva Orientata di Pantalica – Valle D’Anapo. Ringrazio l’assessore regionale Marco Falcone per la prontezza con cui ha operato”.

Com. Stam.