Presentazione attività operativa 2018 e calendario CITES 2019 ”La Cooperazione Internazionale contro il Traffico di Specie Protette”

Il giorno 30 Gennaio 2019 alle ore 10:30, presso la sede del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Piazzetta dei Servi, 3 in Bologna, alla presenza del Generale di Brigata Claudio Domizi, Comandante della Legione Crabinieri ʺEmilia Romagnaʺ, verrà illustrata l’attività operativa svolta nel corso dell’anno 2018 dai Reparti dell’Organizzazione Carabinieri Forestale dell’Emilia Romagna nell’ambito della tutela dell’ambiente e della salute pubblica nei diversi settori afferenti al territorio, alla flora, alla fauna, ai rifiuti, all’inquinamento ed agli incendi boschivi, con particolare riferimento ai delitti agli stessi connessi.

Nell’occasione sarà presentato il Calendario CITES 2019 dell’Arma dei Carabinieri avente come tema “LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL TRAFFICO DI SPECIE PROTETTE”.

Il Calendario 2019 è caratterizzato da immagini di alta qualità e dal forte potere attrattivo, ritraenti alcune specie simbolo del dramma della minaccia di estinzione delle specie. Attorno a queste, una serie di informazioni in ”pillole” sul grado e la natura della minaccia, su alcune curiosità che distinguono le diverse specie, su quanto il Servizio CITES dell’Arma ha fatto e fa per tutelarle in Italia e nel Mondo, ma soprattutto sul valore e l’importanza della cooperazione internazionale di polizia e riferita alla rete delle organizzazioni governative internazionali come la FAO, le Nazioni Unite e le sue agenzie

specialistiche come UNICRI (Ufficio ricerche su crimini e giustizia dell’ONU), UNOCD (Ufficio Crimini e Droga dell’ONU), UNEP (Programma Ambiente ONU), l’Unione Europea, nonché Interpol ed Europol. La scelta del tema “LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL TRAFFICO DI SPECIE PROTETTE” vuole, infatti, testimoniare la fondamentale importanza della cooperazione tra Stati per combattere il crimine contro le specie selvatiche, un fenomeno per sua natura transnazionale e che pertanto necessita la collaborazione di organismi, autorità, organizzazioni governative e non, per la raccolta delle informazioni, la loro disseminazione, lo scambio di esperienze e di tecniche investigative e di intelligence, ecc.. Si consideri solo che il traffico di specie selvatiche è ancora oggi uno dei traffici illeciti più importanti al Mondo, dopo quello di droga, armi ed esseri umani. La CITES (Convention on international trade in endangered species of flora and fauna) è una convenzione internazionale siglata da oltre 180 Stati che, attraverso il principio dell’”uso sostenibile delle risorse” e un articolato meccanismo di certificazione e controlli, tutela le specie di flora e fauna in via di estinzione mediante la regolamentazione del commercio di esemplari vivi, loro parti e prodotti derivati. Il Raggruppamento Carabinieri CITES, con i propri Nuclei CITES ed una Sezione Operativa Centrale, impegnati nel rilascio di certificati e nell’attività di controllo, assicura l’applicazione della CITES (cd.”enforcement”), in sinergia con il Ministero dell’Ambiente, Dogane, Guardia di Finanza, Interpol ed Europol.

Il Calendario CITES da oltre 10 anni riesce a veicolare al grande pubblico un tema importante come quello della conservazione della biodiversità, divenendo un potente strumento capace di incidere sulle coscienze sempre più attente su tali problematiche a garanzia della conservazione degli ecosistemi e della tutela delle generazioni future. Oltre alla partecipazione del Segretariato CITES ed ICCWC (Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche), quest’anno il Calendario ha visto la collaborazione – in rappresentanza di centinaia di autorità estere che collaborano quotidianamente con l’Arma in questo settore – delle polizie di Brasile, Svezia e Spagna, delle autorità competenti nel contrasto al “wildlife traffic” di Israele, Repubblica Ceca, Portogallo, India e USA, degli organismi internazionali di polizia e non, come Interpol, Europol, Unione

Europea, Organizzazione Mondiale delle Dogane, Lusaka Agreement tra paesi africani (LATF), FAO. Il progetto del Calendario ha visto inoltre il supporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la collaborazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la stampa e la grafica. Il Calendario CITES dei Carabinieri rappresenta, in sintesi, un’opportunità significativa per diffondere la cultura sui temi della conservazione mediante l’azione di tutela garantita dalla CITES.