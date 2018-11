VII Circoscrizione Palermo, istituzione sportello diversamente abili, Costantino (FI): “In sinergia con l’Amministrazione comunale si aprirà lo sportello H”

Palermo, 29/11/2018: “L’istituzione dello sportello per i soggetti diversamente abili è un traguardo importante e ambizioso per tutta la nostra Circoscrizione.

Ringraziamo l’Assessore al ramo e tutti gli Uffici comunali preposti per la sensibilità dimostrata, la quale anticipa una delibera già discussa in Consiglio circoscrizionale e non ancora inviata all’Amministrazione comunale. Il medesimo Consiglio inoltre, ha approvato nell’odierno ordine del giorno, la creazione di uno sportello H da istituire presso i locali di Via Spata 10/20 nel quartiere di Pallavicino”. Così dichiarano i Consiglieri Fabio Costantino, Pietro Gottuso, Natale Puma e Vincenzo Sandovalli della VII Circoscrizione di Palermo.

Com. Stam.