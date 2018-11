Top Legal Awards 2018 Giambrone & Partners vincitore premio Studio dell’Anno: Isole

Continua il successo del giovane avvocato palermitano Gabriele Giambrone, da anni stabilitosi nella City londinese e a capo di uno studio legale internazionale con oltre cento professionisti dislocati nelle principali capitali europee.

Quest’anno, lo studio Giambrone & Partners è stato insignito del prestigioso riconoscimento come “Miglior Studio Legale Italiano” per la Sicilia e la Sardegna all’interno dell’evento annuale organizzato da TopLegal Awards a Roma, dove ogni anno vengono selezionati i migliori avvocati in Italia.

Lo studio fondato dall’ Avv Gabriele Giambrone si è distinto per avere assistito un fondo di investimento tedesco nella più grossa operazione immobiliare del 2018 in Costa Smeralda nel settore turistico alberghiero con un investimento globale pari a €50milioni.

Inoltre, la giuria tecnica ha altresì apprezzato la continua crescita dello studio Giambrone che per il 2019 ha già annunciato l’apertura di nuove sedi in Nord America e nel Medio Oriente. “Questo premio è il coronamento di un progetto iniziato 15 anni fa quando aprii una piccola sede a Palermo con due colleghe ed una segretaria prima di trasferirmi a Londra L – afferma l’Avv. Giambrone, Managing Partner dello studio – Desidero ringraziare tutti i colleghi, dipendenti e collaboratori perché senza la loro dedizione e attenzione nella gestione dei clienti non avremmo mai raggiunto questo importante obiettivo. Sono davvero fiero di avere rappresentato l’avvocatura siciliana all’evento più importante dell’anno, equivalente alla notte degli Oscar per i non addetti ai lavori, e continuerò ad impegnarmi per la crescita delle studio a livello internazionale per far conoscere il meglio della tradizione giuridica siciliana in tutto il mondo”

