Piano triennale opere pubbliche, Sinistra Comune: “la città continua ad investire sulla mobilità sostenibile, sulla manutenzione e illuminazione. Adesso si approvi velocemente il bilancio.”

Palermo – L’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche è un passaggio importante per giungere alla definizione del Bilancio di Previsione del 2018. Adesso è urgente approvare il bilancio al fine di dare risposte alla città e alle sue esigenze sociali.

Malgrado le difficoltà finanziarie, dovute ai continui tagli dei trasferimenti nazionali e regionali, attraverso il programma triennale si potrà continuare ad investire sul miglioramento della mobilità sostenibile, parcheggi, manutenzione e illuminazione della città.Oggi Palermo prosegue un percorso per valorizzare la rete del trasporto pubblico su ferro, investendo sulla mobilità sostenibile, e questa è una scelta centrale per la futura trasformazione della città.Purtroppo i tempi di approvazione dell’atto deliberativo hanno pregiudicato una seria programmazione degli interventi, pertanto la riduzione delle opere pubbliche nel piano annuale è un atto di responsabilità, visto che i margini di tempo per impegnare le risorse sono stretti.

Dichiarazione dei consiglieri comunali di Sinistra Comune: Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando, Marcello Susinno

