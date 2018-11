Strade provinciali, il sottosegretario Santangelo: Musumeci faccia subito richiesta per dichiarare lo stato di emergenza della viabilità in Sicilia

Roma – “Ribadisco la disponibilità di questo governo, già espressa dal Ministro Toninelli, di prendere in mano la drammatica situazione delle strade provinciali attraverso la nomina di un commissario straordinario con poteri speciali.

Ma per dichiarare lo stato di emergenza della viabilità in Sicilia c’è bisogno che l’esecutivo regionale ne faccia richiesta, cosa che non è ancora avvenuta. Il Governo del cambiamento è pronto a fare la sua parte per la Sicilia, ma sembra che Musumeci non abbia le stesse priorità”. Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Maurizio Santangelo.

