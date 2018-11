Rivedere la viabilità in tutta la zona del Policlinico di Catania

Catania – La Maxi affluenza al Policlinico da parte di pazienti e personale deve portare a degli accorgimenti nella mobilità di tutta la zona.

Un piano del traffico che oltre a via Santa Sofia riguardi anche le strade limitrofe come il viale Tirreno, viale Adriatico, via Zenone e via Sebastiano Catania. Snodi di collegamento al nuovo pronto soccorso che vanno adeguati alle nuove esigenze. Da giorni la struttura risponde in media a 230-250 visite o ricoveri al giorno. Questo vuol dire che altrettanti veicoli, tra macchine e autoambulanze, si concentrano in questa parte di Catania e non tutti i veicoli transitano per la circonvallazione. Ecco perché in qualità di presidente della municipalità di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” sottolineo la necessità di attenzionare questo “quadrilatero” con interventi di controllo da parte delle pattuglie della polizia municipale e di manutenzione che garantisca l’eliminazione delle buche e il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale. Sono vie di vitale importanza per il traffico cittadino che attraversa la nostra municipalità. Ogni giorno migliaia di pendolari, dai quartieri limitrofi e dall’hinterland etneo, transitano da qui per portare i figli a scuola, andare al lavoro oppure fare acquisti presso le attività commerciali presenti. La nostra volontà è quella di creare un quadro della situazione da valutare in tutti i suoi punti, attraverso un tavolo tecnico, con l’amministrazione comunale. Dal viale Tirreno fino a via Sebastiano Catania passando per il viale Mediterraneo: i lavori richiesti dal consiglio di quartiere mirano a potenziare la sicurezza in tutta l’area, soprattutto nella rotonda di via San Zenone, oltre a garantire l’incolumità degli automobilisti e dei centauri.

Presidente della IV municipalità Erio Buceti

