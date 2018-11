Palermo: Vertice Giunta – Sindacati. Orlando: “Incontro proficuo per affrontare il modello di sviluppo della città”

Si è svolto ieri a Villa Niscemi un incontro tra l’intera Giunta comunale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e CSA, rispettivamente rappresentate dai Segretari Generali Enzo Campo, Leonardo La Piana, Gianni Borrelli, Gianluca Colombino e Giuseppe Badagliacca.

“È stato un incontro proficuo – ha dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando – nel quale abbiamo affrontato il tema del modello di sviluppo della città e della comunità, della sua evoluzione e del suo rapporto sistemico con il lavoro e con la vivibilità complessiva.

Un modello che se da un lato in questi anni ha creato nuove occasioni di lavoro e sviluppo, dall’altro inevitabilmente stenta a includere tutti anche per un contesto nazionale che permane di difficoltà di tutte le realtà locali.Fermo restando il quadro di riferimento in un modello che ha al centro i diritti di tutti, a partire da quello al lavoro, si è deciso che nelle prossime settimane avvieremo dei tavoli di confronto e concertazione su alcuni temi specifici: i diritti e la valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici del Comune, i diritti e le politiche sociali, il diritto alla studio e le politiche educative, i lavori pubblici, le aziende partecipate e i servizi ai cittadini, il porto e l’aeroporto, i Cantieri Navali e le Zes.Il tutto nella condivisione di un costante potenziamento ed investimento sull’attrattiva turistica della nostra città e puntando al rafforzamento del ruolo di Palermo città dei diritti, elementi che ne segnano oggi una chiara riconoscibilità nazionale ed internazionale con ricadute positive sull’economia cittadina”.

