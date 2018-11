“Mercatini natalizi”. Spazi disponibili anche ai non residenti Pubblicato un nuovo bando con scadenza 3 dicembre

È aperto anche ad artigiani e hobbysti non residenti a Marsala il nuovo Avviso per l’assegnazione degli spazi dei “Mercatini Natalizi”.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale di Marsala che, con provvedimento del settore Attività Produttive diretto da Giuseppe Fazio, assegna il termine del 3 dicembre per presentare le richieste di assegnazione delle rimanenti cinque “casette in legno” (sei già concesse con precedente Avviso). Le categorie interessate sono artigiani, hobbysti/creatori di opere dell’ingegno, riuniti anche in forma associata, con sede operativa anche fuori dal territorio comunale. L’esposizione dei prodotti – con possibilità di vendita, ove in possesso dei requisiti di legge – riguarda sia il settore alimentare (3 postazioni) che non alimentare (le altre 2). L’utilizzo delle casette assegnate sarà disciplinato da apposito contratto di concessione ed avrà un costo unitario di 200 euro (comprensivo di consumo elettrico per il periodo di apertura).I “Mercatini Natalizi” saranno realizzati nell’area di via Roma chiusa al traffico, compresa tra le vie Stefano Bilardello e via Itria. In questo tratto pedonale, il “mercatino natalizio” si svolgerà dall’8 dicembre al 6 gennaio 2019. (termini e modalità di partecipazione online all’indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29168)

Com. Stam.