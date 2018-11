Talking: Disagi, tutta colpa della fusione? sulle vertenze in atto

Si respira aria di malcontento nella comunità all’indomani di una serie di disservizi. Si punta il dito contro la città unica. È così? La prossima puntata svela ipotesi sconcertanti

Corigliano Rossano – La fusione sembra essere la causa di tutti i mali. È l’idea che taluni vorrebbero far passare all’indomani delle vertenze in atto (dal verde pubblico alla mensa, dal trasporto ai ritardi nell’attivazione dei servizi) i cui disagi nascono non certa da un’idea progettuale piuttosto dalle persone chiamate a dare attuazione al progetto. Sul punto opinioni e interviste protese a smascherare l’esistenza di una cabina di regia.

A seguire:

Speciale sulla proposta educativa “Impariamo insieme a non sprecare, a recuperare e a riciclare” messa a punto dall’azienda Ecoross, rivolta alla scuola dell’infanzia e alle classi quarte della scuola primaria. Il progetto ha fatto tappa presso l’Istituto Omnicomprensivo di San Demetrio Corone, comune in cui l’azienda ha in gestione il servizio di Igiene Urbana, dove i piccoli alunni hanno seguito con interesse e attenzione le lezioni dell’informatrice ambientale. Riflessione su temi quali la Riduzione dei rifiuti, il Riciclo, il Recupero e il Riutilizzo anche attraverso delle attività ludico-didattiche.

Speciale sul nuovo romanzo di Luca Bianchini “So che un giorno tornerai”, presentato dapprima presso l’Istituto comprensivo “Lanza-Milani” di Cassano allo Jonio e successivamente ai licei di Corigliano nei locali dell’oratorio Salesiano. Una storia che rievoca una serie di valori e retaggi culturali in parte superati in parte ancora attuali. Tra questi il maschilismo accentuato, la violenza sulle donne, l’arroganza e le sopraffazioni. Il tutto nell’ambito dell’azione pedagogica della scuola con l’obiettivo di aprirsi a modelli di riflessione su temi spesso sottaciuti.

Speciale sulla apertura delle iscrizioni per la prossima edizione del Premio Internazionale di Poesia Itinerante “Dal Tirreno allo Jonio”, il concorso nato in Toscana a Castagneto Carducci (LI) nei Parchi Letterari dedicati a Giosuè Carducci grazie al sostegno economico e morale della Fondazione Roberto Farina Onlus. Lo spirito del concorso risente dell’incontro di due mari e della loro gente: il Tirreno, dove tramonta il sole, e lo Jonio che apre le porte all’alba. Tutto ciò per cogliere una metafora intrinseca “dal Tramonto all’Alba” di universi interiori e dove la fantasia e la creatività non presentano confini regionali, spaziali e temporali.

