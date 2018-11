Con due anni di ritardo…. Finalmente tutti i vincitori di concorso delle nuove sedi farmaceutiche potranno aprire !!

Finalmente grazie alla sentenza del Tar numero 01668 del 29/10/2018 che richiama la sentenza del Consiglio di Stato 1205 sezione III del 27/2/2018 che afferma che la competenza per determinarsi sull’argomento della pianificazione urbana delle farmacie è di espressa competenza dell’organo esecutivo dell’ente locale e pertanto è attribuibile al sindaco, ieri 27 novembre 2018 è stata approvata la delibera di giunta 169 avente per oggetto presa d’atto della mancata assegnazione di alcune sedi farmaceutiche relativamente al piano farmacie 2014 e conseguenti determinazioni. Con la firma della determina sindacale numero 144 del 28/11/2018, il sindaco ha messo fine a quasi due anni di ritardo dell’amministrazione .

I vincitori di concorso delle nuove sedi farmaceutiche che hanno vissuto un vero e proprio calvario in questi anni hanno finalmente la possibilità di potersi collocare . Ciò significa anche la certezza di nuovi posti di lavoro . La scelta del sindaco è la medesima di quella fatta più volte dal sottoscritto sia in commissione che in consiglio ed è un atto di grande responsabilità e soprattutto di rispetto verso chi vuole investire per aprire nuove attività produttive all’interno il territorio cittadino . Con questa determina si è scongiurato il rischio che i vincitori di concorso delle nuove sedi farmaceutiche perdessero La sede per responsabilità dell’amministrazione comunale . Adesso mi auguro che per la collocazione delle nuove sedi farmaceutiche del piano del 2018 non si ripeta quello che purtroppo si è verificato con il piano del 2014 !! Per questa ragione da vicepresidente della commissione attività produttive chiederò un incontro con il dirigente per conoscere ed eventualmente indirizzare il percorso dell’amministrazione attiva !! Il capogruppo Alessandro Anello

Com. Stam.Ric. Pubbl.