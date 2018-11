“Sicani in moto. Le nuove frontiere del turismo sostenibile”

Una innovativa forma di turismo rurale a cavallo di moto entrofuoristrada (c.d. maxienduro) di attuale grande diffusione, nel pieno rispetto dell’ambiente, delle leggi e dello spirito “Adventouring” di scoperta turistica del territorio in moto è stata oggetto di un accordo programmatico tra la Associazione Sicily Over Trail e il Parco naturale regionale dei Monti Sicani.

Lo scopo è quello di promuovere la fruizione turistica di quest’ultimo, che merita di essere valorizzato, prima che conosciuto, apprezzato e pubblicizzato.

Dichiara il Presidente della Sicily Over Trail, Avv. Francesco Paolo Rubino:

L’associazione Sicily Over Trail ha trovato nell’Ente Parco dei Monti Sicani un sensibile partner istituzionale per l’attuazione di un progetto di fruizione turistica similare a quanto recentemente realizzato sul territorio alpino nell’ambito del Consorzio turistico “Via lattea” con l’offerta turistica “Alpi Motor Resort”, anche grazie al recente accordo stipulato dalla Federazione Motociclistica Italiana, da cui il protocollo di intesa che riconosce l’importanza del turismo in moto come risorsa, economica e non, per il territorio. Ritengo che l’accordo con l’Ente Parco costituisca un ulteriore passo verso la consapevolezza che motociclismo e natura possano convivere nel rispetto della conservazione del “Capitale Naturale”. Auspico, pertanto, che anche gli altri Enti che si occupano della gestione delle aree naturali possano aderire alla proposta di Sicily Over Trail ponendo in essere analoghi progetti di sviluppo del turismo rurale sostenibile a cavallo delle due ruote.

Dichiara il Commissario Straordinario dell’Ente Parco dei Sicani, dott. Luca Gazzara

Il Territorio del Parco merita di essere conosciuto e valorizzato attraverso l’incremento turistico di forme innovative di fruizione, quale quella proposta dall’Associazione Sicily Over Trail.

Questo protocollo d’intesa pone le basi anche per un miglioramento della consapevolezza ambientale dei soggetti coinvolti nella scoperta delle bellezze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio Sicano.

Dichiara l’Assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente, on.Toto Cordaro

Esprimo piena soddisfazione per questo ulteriore accordo programmatico che il Parco regionale dei Monti Sicani ha stipulato con l’Associazione Sicily Over Trail. La valorizzazione dei parchi naturali passa anche attraverso nuove forme di turismo sostenibile per la fruizione delle bellezze naturali.

