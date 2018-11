Palermo: Illuminazione piazza Indipendenza

Palermo:qL’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, Emilio Arcuri, comunica che “si accendono da questa sera i primi punti luce dell’impianto di pubblica illuminazione dell’area a verde di piazza Indipendenza. Il nuovo impianto rispecchia la tipologia di quello preesistente.

In corrispondenza dell’area ove si trova l’obelisco, è stata prevista l’installazione di quattro sostegni in ghisa, tipo Palermo, di altezza totale fuori terra pari a 704 cm, ciascuno completo di numero quattro lanterne con lampade a ioduri metallici, che saranno i primi ad essere accesi.I lavori, realizzati da AMG Energia SpA, su progetto dell’Amministrazione Comunale, approvato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali, sono stati completati per le parte edile ma restano da collocare per l’illuminazione dei viali 19 apparecchi di illuminazione, posti su paline di altezza di 3,70 m che sono ancora in fase di consegna da parte dell’azienda produttrice”.

Com. Stam.